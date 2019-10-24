Общество
Газета.RuForbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России. Отмечается, что в рейтинге впервые в истории оказались сразу две владелицы миллиардных состояний.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
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Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Общество
Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.
Lenta.ru 10:20
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Общество
Поклонская заступилась за Хэллоуин
URA.Ru 05:09
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Единоборства
Макгрегор назвал неизбежным реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор настроен на бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который год назад отвоевал у него титул чемпиона UFC в легком весе.
Инфо24 07:23
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы
Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
По факту нападения с ножом на школьниц под Курском возбуждено дело
Следователи завели уголовное дело по факту нападения неизвестного мужчины с ножом на двух девятиклассниц в Курской области.
Главный региональный 06:39
Экономика
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 октября выросла до 29,8%
По состоянию на 1 сентября 2019 года при общем объеме рынка в 8,695 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,580 трлн. рублей или 29,7%. По состоянию на 1 октября 2018 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 25,8% или 1,853 трлн. рублей при общем объеме рынка 7,182 трлн. рублей.
Finam.Ru 10:00
Гаджеты
Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов
На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.
Актуальные Новости вчера в 13:32
Хоккей
Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России
Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.
Pravda.Ru 07:53
Политика
Россия списала более 20 миллиардов долларов долгов стран Африки
Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов.
Вечерняя Москва вчера в 06:28
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Российская газета 10:10
Происшествия
Спасавшаяся от отчима-насильника девочка упала с балкона в Ижевске
Упав с балкона, расположенного на третьем этаже жилого здания, малышка серьезно травмировалась.
Регион online 06:47
Гаджеты
Какие смартфоны получат Android 10 до конца года
После выхода официальной версии Android 10, многие пользователи сразу же начали интересоваться, а какие же модели смартфонов получат это обновление.
The GEEK 10:23
Политика
Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения
Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал умилительное фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев с сыном и дочерью В комментариях поклонники Лазарева отметили очевидное сходство его детей: у них одинаковые носы, улыбки и даже взгляд.
Вокруг ТВ 04:31
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Спорт
В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре
Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
RT на русском вчера в 03:24