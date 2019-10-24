Общество
RT на русскомВ Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
Читать в источнике
Оценить414
с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
Происшествия
На Кузбассе медведь задрал охотника
ГЛАС.RU 00:00
Армия и оружие
Лукашенко ответит на размещение танкового батальона США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и главе Министерства обороны разработать план действий в ответ на размещение в Литве в 15 км от белорусской границы танкового батальона вооруженных сил США.
Газета.Ru 22 октября в 16:32
Здоровье
Нижегородские ветераны смогут лечиться на современном оборудовании
Надежда Холдеева - директор благотворительного фонда "Память поколений": " Зависит не только от состояния и оборудования которое здесь, но и от людей, я думаю здесь они высококлассные специалисты и очень добрые, приятные люди ."
ННТВ 09:25
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Здоровье
В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии
Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
RuNews24.ru 11:14
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главкомом «Сил демократической Сирии»
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду, 23 октября, провел по видеосвязи переговоры с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлумом Абдо.
Аргументы недели вчера в 16:02
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Космос
На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска
Строительство космических кораблей Starship засняли с беспилотника, пишет Daily Mail.
Life.ru 21 октября в 12:15
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Употребление кофе по утрам вместо завтрака может плохо повлиять на состоянии желудочно-кишечного тракта.
Газета.Ru 02:09
Спорт
В США принят «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Закон названный по имени беглого российского экс руководителя московской антидопинговой лаборатории, подразумевает введение уголовной ответственности за попытки влияния на международные соревнования путем подкупа руководящих лиц.
Bethub.org 11:38
Общество
В Москве едва не скончался известный русофоб Ковтун
В Москве едва не скончался постоянный украинский гость российских политических ток-шоу Ковтун.
ИА Новороссия 11:34
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 21 октября в 01:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой
Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».
StarHit.ru 04:00
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Авто
В РФ изменится транспортный налог
Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 07:52
Гаджеты
Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов
На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.
Актуальные Новости вчера в 13:32
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM вчера в 06:20
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 22 октября в 05:53
Наука
Образ жизни бактерий влияет на их устойчивость к антибиотикам
Научная Россия вчера в 12:50
Футбол
«Наполи» может предложить Ибрагимовичу контракт на полтора года
По данным La Gazzeta dello Sport, 38-летнему футболисту будет предложен полуторагодичный контракт.
Sport24.ru 04:45
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
В Карелии цирк исчез после нападения медведя на дрессировщика
В Карелии следователи возбудили уголовное дело после нападения хищника на дрессировщика во время циркового представления.
Вести.Ru 11:41
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма
Американские бомбардировщики B-52, во время тренировочного полета над Черным морем, сымитировали бомбардировку Крыма.
ФАН вчера в 00:50