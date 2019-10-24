Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.

с чего всё началось

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

Экономика Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».

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Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Происшествия Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве В Москве арестовали подозреваемого в государственной измене.

Политика В Кремле пока не думают о преемнике Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.

Происшествия Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.

Авто Транспортный налог изменится в РФ Несовершенство нынешнего алгоритма расчета транспортного налога для роскошных авто может повлечь за собой изменения в налоговом законодательстве РФ.

Футбол ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.

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Наука В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон» Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».

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Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

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Общество «Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран «Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.

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Политика В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.

Общество Госдума сократила рабочий день для части россиянок Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.