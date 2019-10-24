Общество
RT на русскомВ Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
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Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
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Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм)
Телеканал UTV 12:32
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.
РБК 14:05
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Происшествия
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
В Москве арестовали подозреваемого в государственной измене.
Lenta.ru 11:07
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
REGNUM вчера в 21:34
Происшествия
Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге
После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.
РБК вчера в 15:23
Авто
Транспортный налог изменится в РФ
Несовершенство нынешнего алгоритма расчета транспортного налога для роскошных авто может повлечь за собой изменения в налоговом законодательстве РФ.
Тарантас Ньюс 09:34
Футбол
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы
ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.
РБК 14:59
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика вчера в 18:37
Общество
В Испании перезахоронили останки диктатора Франко
В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко. Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.
RT на русском 11:04
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru вчера в 17:16
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Финансы
Сечин рассказал о факторах глобальной нестабильности
Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.
Известия 13:26
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Общество
«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран
«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном
В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.
Вокруг ТВ 09:35
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Происшествия
Суд продлил арест Абызова до конца января
Ведомости 14:31
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости 14:28
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Политика
В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru 07:11
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39