Общество
РИА НовостиВ Forbes назвали самых богатых женщин в России
Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes. Состояние жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которая является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве — "Интеко", издание оценило в 1,2 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
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Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Политика
Помпео встретился с украинским митрополитом Епифанием
News.ru вчера в 16:29
Футбол
Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Metaratings вчера в 16:04
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
Здоровье
В Челябинск завезли 285 кг колбасы с вирусом африканской чумы
БИЗНЕС Online вчера в 04:51
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»
Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
StarHit.ru 01:00
Происшествия
Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»
Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Вести.Ru вчера в 23:51
Общество
Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 24 октября
Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
ТАСС вчера в 23:05
Хоккей
Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
ProstoProSport 01:31
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 22 октября в 10:40
Общество
Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом
ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
Интерфакс 03:53
Музыка
Александр Розенбаум перепел песню Ольги Бузовой «Водица»
Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".
VSE42.RU вчера в 04:55
Экономика
Delivery Club впервые заработал более 1 млрд рублей за квартал
В III квартале 2019 г. выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла на 91,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Mail.ru Group по МСФО за январь – сентябрь.
Ведомости 02:53
Армия и оружие
Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
РБК 04:13
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Происшествия
В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Lenta.ru вчера в 08:24
Политика
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна вчера в 23:10
Происшествия
Террористы планировали взорвать во Владивостоке военный корабль
В Санкт-Петербурге 23 октября во время процесса по делу о теракте в метрополитене были заочно оглашены показания одного из свидетелей, который признался, что в апреле 2017 года он должен был взорвать российский военный корабль, базирующийся на Дальнем Востоке.
Евразия Daily вчера в 13:09
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Футбол
«Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».
REGNUM вчера в 23:46
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Происшествия
В Вольске зафиксирован сброс нефтепродуктов в Волгу
Московский Комсомолец 03:26
Происшествия
Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции
Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
REGNUM 03:58