Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.

с чего всё началось

Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes. Состояние жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которая является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве — "Интеко", издание оценило в 1,2 миллиарда долларов.

В Forbes назвали самых богатых женщин в России

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