Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Forbes назвали самых богатых женщин в России

Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes. Состояние жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которая является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве — "Интеко", издание оценило в 1,2 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

25 богатейших женщин России — 2019

Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.
Forbes00:09

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В рейтинг Forbes богатейших женщин России впервые попали два миллиардера

РБК02:14

Батурина снова возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes

Коммерсантъ02:05

Жена миллиардера Ковальчука впервые вошла в рейтинг богатейших женщин России

Forbes01:12

В Forbes назвали самых богатых женщин России

RT на русском01:29

Названа самая богатая женщина в России

УтроNews02:22

Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС01:20

В Forbes назвали самых богатых женщин в России

РИА Новости02:04
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Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Политика

Помпео встретился с украинским митрополитом Епифанием

News.ru вчера в 16:29
Футбол

Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings вчера в 16:04
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
Здоровье

В Челябинск завезли 285 кг колбасы с вирусом африканской чумы

БИЗНЕС Online вчера в 04:51
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»

Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
StarHit.ru 01:00
Происшествия

Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»

Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Вести.Ru вчера в 23:51
Общество

Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 24 октября

Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
ТАСС вчера в 23:05
Хоккей

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

ProstoProSport 01:31
Кино

Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Moi-portal.ru 22 октября в 10:40
Общество

Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом

ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
Интерфакс 03:53
Кино

Александр Петров рассказал о мастурбации в компании мужчин на съемках

Lenta.ru 03:32
Музыка

Александр Розенбаум перепел песню Ольги Бузовой «Водица»

Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".
VSE42.RU вчера в 04:55
Экономика

Delivery Club впервые заработал более 1 млрд рублей за квартал

В III квартале 2019 г. выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла на 91,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Mail.ru Group по МСФО за январь – сентябрь.
Ведомости 02:53
Армия и оружие

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

RT на русском 01:48
Армия и оружие

Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани

Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
РБК 04:13
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru вчера в 08:24
Футбол

«Фламенго» выиграл у «Гремио» и вышел в финал Кубка Либертадорес

УтроNews 02:37
Политика

Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге

Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна вчера в 23:10
Происшествия

Террористы планировали взорвать во Владивостоке военный корабль

В Санкт-Петербурге 23 октября во время процесса по делу о теракте в метрополитене были заочно оглашены показания одного из свидетелей, который признался, что в апреле 2017 года он должен был взорвать российский военный корабль, базирующийся на Дальнем Востоке.
Евразия Daily вчера в 13:09
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Футбол

«Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».
REGNUM вчера в 23:46
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Происшествия

В Вольске зафиксирован сброс нефтепродуктов в Волгу

Московский Комсомолец 03:26
Происшествия

Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции

Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
REGNUM 03:58
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российская предпринимательница, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями Газпрома и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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