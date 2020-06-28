Политика
ИзвестияВ Forbes сочли бессмысленными санкции США против «Северного потока – 2»
Несколько дней назад в палату представителей конгресса США внесен альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Прежде украинский «Нафтогаз» призвал США скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.
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Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Футбол
Черчесов: Смолов решил остаться в «Сельте»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы форварда «Сельты» Фёдора Смолова в испанском чемпионате.
Metaratings 12:17
Общество
В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой
В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская поддержала Ксению Собчак после истории с нападением
Наталья Поклонская высказала свое мнение по поводу истории с нападением на Ксению Собчак.
Дни24 08:05
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Политика
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, заявила в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
РИА Новости 12:52
Общество
Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%
Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%.
РБК 13:07
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе
Потап и Настя Каменских три года назад устроили бракосочетание в Лас-Вегасе, где были на гастролях.
OAnews 06:57
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Виной всему - история с фильмом «Текст», в котором Кристина Асмус снялась в интимной сцене, после чего наткнулась на жесткую критику в свой адрес.
Bimru.ru 10:50
Финансы
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Футбол
«Штутгарт» вернулся в высший дивизион чемпионата Германии по футболу
Футбольный клуб "Штутгарт" проиграл "Дармштадту" со счетом 1:3 в заключительном туре второго дивизиона чемпионата Германии и, несмотря на поражение, занял второе место в турнирной таблице, завоевав прямую путевку в высший дивизион на следующий сезон.
ТАСС Спорт 11:56
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Piter.tv вчера в 13:48
Общество
В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
Общество
Китайского блогера восхитила окрошка
Пользователя китайского портала Baijiahao восхитила российская окрошка.
News.ru 12:39
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com вчера в 10:39
Футбол
Радимов: Талалаев кинет «Крылья Советов», как сделал это с «Химками»
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».
Metaratings 09:20
Футбол
Президент «Торпедо»: «Без денег в РПЛ нас никто не ждёт»
«Скажу честно: мешать команде выигрывать необходимое для повышения в классе количество матчей никто не будет», - приводит слова Маслова официальный сайт «Торпедо».
Евро-футбол.ру 12:43
Кино
Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»
МИР 24 вчера в 13:40
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Общество
Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение
Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03