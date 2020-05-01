Ненавистники Кремля будут разочарованы, так как современная Россия может пережить нынешний нефтяной кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом говорится в публикации американского издания Forbes, перевод которой эксклюзивно для своих читателей представляет «ПолитРоссия».

с чего всё началось

Американский эксперт Кеннет Рапоза, опубликовавший свои доводы в журнале Forbes, сообщает, что Россия сумеет пережить нефтяной кризис 2020 года, так как имеет американскую валюту. При этом не следует ожидать схожей с СССР ситуации, когда 10-долларовая нефть развалила всю экономику сверхдержавы.

В Forbes заявили, что Россия справится с нефтяным кризисом 2020 года

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