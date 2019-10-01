Автомобиль народного артиста Михаила Боярского застукали за эксцентричной парковкой в центре Петербурга. Правила дорожного движения оказались проигнорированы с отвагой, присущей настоящему мушкетёру. Сам исполнитель роли Д’Артаньяна благородствовать в объяснениях не стал.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что автомобиль народного артиста России Михаила Боярского увидели неправильно припаркованным в центре Санкт-Петербурга. Фото с автомобилем певца появилось в социальных сетях.

В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского

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