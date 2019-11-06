Политика

Евразия DailyЕвразия DailyВ ГА ООН поддержали резолюцию России о контроле над вооружениями

Документ, который был разработан после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предлагает «серьезно рассмотреть негативные последствия, которые влечет подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».
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Первый комитет ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями

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Первый комитет ГА ООН принял российскую резолюцию

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В ГА ООН одобрили резолюцию России по укреплению контроля над вооружениями

РИА Новостивчера в 16:55

В ООН приняли предложенную Россией резолюцию по контролю над вооружениями

ТАССвчера в 16:52
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Происшествия

СМИ сообщают о захвате самолета в аэропорту Амстердама

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Глава ФСБ России Александр Бортников обеспокоен возвращением в Россию родственников боевиков из стран Ближнего Востока.
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Общество

Роскомнадзор намерен ввести наказание за покупку персональных данных

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство собирается ввести административную ответственность за покупку и приобретение украденных персональных данных.
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Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
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Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
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В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

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Известия вчера в 20:23
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