Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
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В Генассамблее ООН не поддержали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:54

Генассамблея ООН призвала все страны к сотрудничеству против коронавируса

Росбалтвчера в 21:52

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

РИА Новостивчера в 23:43

Запад выступил в Генассамблее ООН против предложения России отказаться от санкций

ТАССвчера в 23:16

В ГА ООН отвергли предложения России по резолюции о борьбе с пандемией

Газета.Ruвчера в 23:44

Постпредство РФ при ООН оценило отказ стран по отмене санкций

Известия00:26

ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с COVID-19

Российская газетавчера в 20:43
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Общество

Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса нового типа объявлен в Китайской Народной Республике (КНР) 4 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru вчера в 20:52
Общество

Назван срок окончания вспышки коронавируса в России

Прогноз дали в Федеральном медико-биологическом агентстве В России вспышка коронавируса COVID-19 должна закончиться к лету.
Челнинские известия вчера в 01:15
Экономика

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
РБК вчера в 13:05
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Bimru.ru 01 апреля в 12:35
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 01 апреля в 10:48
Политика

Губернатор Архангельской области заявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уходит в отставку. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.
Телеканал RTVI вчера в 09:39
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:50
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 9976 человек

Южная Корея за сутки зарегистрировала 89 новых случаев заражения коронавирусом и 261 выздоровевшего, общее число зараженных выросло до 9976, скончались 169 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.
РИА Новости 01 апреля в 21:54
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Экономика

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Коммерсантъ 00:32
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 01 апреля в 05:17
Общество

Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы

Президент России Владимир Путин на телесовещании с правительством РФ заявил, что сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется её на качестве.
РИА Новости 01 апреля в 09:57
Происшествия

Главврач пермского онкодиспансера находится в тяжелом состоянии

Рифей-Пермь вчера в 07:55
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Здоровье

В Минздраве рассказали о семи новых заболевших коронавирусом пермяках

Информацию о семи новых заболевших коронавирусом пермяках рассказали в Минздраве Пермского края.
АиФ Пермь вчера в 09:23
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 06:08
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 20:59
Религия

В РПЦ призвали верующих ограничиться телетрансляцией на Пасху

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но освящение куличей перед праздником состоится.
Известия вчера в 15:50
Здоровье

Найден способ продлить срок использования медицинских масок

МИР 24 вчера в 05:26
Космос

Знаменитый старый логотип НАСА появился на ракете SpaceX

AstroNews.ru вчера в 16:13
Армия и оружие

Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Ломбардии

Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами провели санитарную обработку лечебных пансионатов для пожилых людей в Ломбардии, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru вчера в 22:21
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек, все они находятся на стационарном лечении.
Известия вчера в 09:56
Экономика

В России рекордно упал спрос на моторное топливо

За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%.
Ведомости вчера в 15:53
Наука

Океаны могут самовосстановиться: на это им понадобится три десятилетия

За последние десятилетия влияние климатических изменений привело к обесцвечиванию кораллов и повышению кислотности в океанах.
Экология Регионов вчера в 06:15
ЖКХ

«Единая Россия» предложила ввести особый порядок оплаты услуг ЖКХ

В настоящее время нужно ввести особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг, пишет kursdela.biz.
Муксун.fm вчера в 10:01
Транспорт

Въезд для автомобилей из других регионов закрыт в Челябинской области

В регионе приняли решение закрыть въезд для транспортных средств из других областей страны.
Главный региональный вчера в 11:16
Политика

Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля

Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля, сказал президент России Владимир Путин во время внеочередного обращения к гражданам.
Finam.Ru вчера в 09:59
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