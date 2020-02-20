Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко не приходит на допросы, передает RT.

В ГБР Украины рассказали о неявках Порошенко на допросы

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