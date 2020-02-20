Политика

Газета.RuГазета.RuВ ГБР Украины рассказали о неявках Порошенко на допросы

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко не приходит на допросы, передает RT.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В ГБР рассказали о нежелании Порошенко являться на допросы

RT на русскомвчера в 11:50

Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Украины

РИА Новостивчера в 12:15

Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований

Взгляд.рувчера в 13:39

В ГБР Украины рассказали о неявках Порошенко на допросы

Газета.Ru14:11

ГБР Украины заявило о систематической неявке Порошенко на допросы к следователям

Народные новостивчера в 12:38

Порошенко утверждает, что его неявка на допросы — ложь, и готов оспаривать это в суде

Новостной фронтвчера в 14:36

Суд разрешил силой привести Порошенко на допрос в ГБР

Украина.ру12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Армия и оружие

США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов

Lenta.ru 05:05
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Общество

В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Коммерсантъ 18:15
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Интерфакс-Спорт вчера в 22:00
Общество

Простой экономики? Как каникулы влияют на калининградский бизнес

Грядут февральские и мартовские каникулы, РБК Калининград выяснил у бизнесменов региона, как затяжные праздники влияют на их предприятия.
РБК Калининград 06:06
Интернет

Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу

Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Pravda.Ru 14:02
Футбол

Сетьен: «Игроки „Барселоны“ приняли объяснения Бартомеу»

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал скандал с участием президента клуба Хосепа Бартомеу.
Soccer.ru 17:28
Футбол

ЦСКА победил швейцарский «Рапперсвиль» в контрольном матче

Газета.Ru 09:27
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera 19 февраля в 12:03
Армия и оружие

Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами

Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 19 февраля в 11:49
Общество

В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом

Говорит Москва 10:26
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия 16:29
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы

Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU вчера в 15:18
Происшествия

Гендиректора «Титановой долины» на два месяца отправили в СИЗО

Сегодня в Екатеринбурге Ленинский районный суд отправил в СИЗО на 2 месяца генерального директора "Титановой долины" Артемия Кызласова, под арестом он пробудет до 17 апреля 2020 года.
Екатеринбург в интернете 19 февраля в 07:51
Единоборства

Умереть или победить. Фьюри и Уайлдер выяснят, кто номер один

Впервые Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) встретились друг с другом на ринге 1 декабря 2018 года.
Life.ru 19 февраля в 23:30
Политика

Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

"Необходимо сдерживать сирийскую армию" Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
РИА Новости 13:58
Здоровье

Как регионы обеспечивают льготников лекарствами

В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.
Коммерсантъ 18 февраля в 17:51
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 00:39
Космос

Искусственный интеллект обучили поиску опасных астероидов

Портал Поиск вчера в 02:34
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
РИА Новости 17:38
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Футбол

Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке

Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
ODDS.ru 12:05
Политика

ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области

Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Украина.ру 11:49
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
РИА Новости 06:12
Общество

Интервью: Маргарита Ставнийчук

М.Ставнийчук― АФК «Система» и московский городской совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов прологнировали соглашение о социальном партнерстве до 2025 года.
Эхо Москвы 14:05
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Политика

МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о нарушениях со стороны Норвегии.
News.ru вчера в 14:46
Игры

GTA IV вернется в Steam в урезанном виде

Актуальные Новости вчера в 23:35
Футбол

«Атлетико» с минимальным счётом победил «Ливерпуль»

Ответная игра состоится в Англии 11 марта. Ранее ГЛАС сообщал прогноз на матч «Атлетико» - «Ливерпуль».
ГЛАС.RU 18 февраля в 18:50
Шоу-бизнес

Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена.
Lenta.ru 18 февраля в 21:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное