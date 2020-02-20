Политика
Газета.RuВ ГБР Украины рассказали о неявках Порошенко на допросы
Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко не приходит на допросы, передает RT.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ГБР Украины заявило о систематической неявке Порошенко на допросы к следователям
Народные новостивчера в 12:38
Порошенко утверждает, что его неявка на допросы — ложь, и готов оспаривать это в суде
Новостной фронтвчера в 14:36
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Общество
В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Хоккей
Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Общество
Простой экономики? Как каникулы влияют на калининградский бизнес
Грядут февральские и мартовские каникулы, РБК Калининград выяснил у бизнесменов региона, как затяжные праздники влияют на их предприятия.
Интернет
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Футбол
Сетьен: «Игроки „Барселоны“ приняли объяснения Бартомеу»
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал скандал с участием президента клуба Хосепа Бартомеу.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Армия и оружие
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Общество
В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы
Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
Происшествия
Гендиректора «Титановой долины» на два месяца отправили в СИЗО
Сегодня в Екатеринбурге Ленинский районный суд отправил в СИЗО на 2 месяца генерального директора "Титановой долины" Артемия Кызласова, под арестом он пробудет до 17 апреля 2020 года.
Единоборства
Умереть или победить. Фьюри и Уайлдер выяснят, кто номер один
Впервые Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) встретились друг с другом на ринге 1 декабря 2018 года.
Политика
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
"Необходимо сдерживать сирийскую армию" Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
Здоровье
Как регионы обеспечивают льготников лекарствами
В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Космос
Искусственный интеллект обучили поиску опасных астероидов
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Футбол
Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке
Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
Политика
ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области
Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Общество
Интервью: Маргарита Ставнийчук
М.Ставнийчук― АФК «Система» и московский городской совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов прологнировали соглашение о социальном партнерстве до 2025 года.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Политика
МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о нарушениях со стороны Норвегии.
Игры
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
Футбол
«Атлетико» с минимальным счётом победил «Ливерпуль»
Ответная игра состоится в Англии 11 марта. Ранее ГЛАС сообщал прогноз на матч «Атлетико» - «Ливерпуль».
Шоу-бизнес
Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена
Американский актер Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена.