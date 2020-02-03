Общество
РИА НовостиВ ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.РИА Новостивчера в 19:13
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Милонов предложил не пускать в Россию посылки из китайских интернет-магазинов
Телеканал 360°вчера в 22:50
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Политика
"На 100%": Помпео заявил о готовности обеспечить Минск энергоресурсами
"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", - сказал Майкл Помпео.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Здоровье
Во многих московских аптеках закончились медицинские маски
В аптеках Забайкалья, где был выявлен один из случаев заболевания коронавирусом нового типа, раскупили трехгодичный запас масок, передает агентство «Интерфакс».
Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Авто
Где продаются самые дешевые автомобили в России
Эксперты сервиса "Авито Авто" назвали регионы России, где продаются самые дешевые вторичные машины.
Общество
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Технологии
Раскрыта скорость 6G
Скорость 6G раскрыл доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам (Mahyar Shirvanimoghaddam).
Политика
В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ
В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
Хоккей
«Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Армия и оружие
113 убитых и раненых: у ВСУ серьёзные потери на Донбассе — сводка
Потери спецназа и разведки Согласно информации из доклада командующего оккупационными силами о потерях ВСУ в зоне «ООС» за январь, только потери разведывательных подразделений составили пятнадцать боевиков, из них трое погибшими и двенадцать ранеными.
Космос
В Байконуре вывезли ракету «Союз» для запуска спутников OneWeb
Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Космос
Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца
Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Игры
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Впервые экспертами отмечается падение оценочного балла ниже 1.0, до 0,8. Стоит отметить, что программа была выпущена на мировой рынок буквально недавно.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
Авто
В Уфе пройдет аукцион по продаже арестованных автомобилей
2 марта в Уфе уйдут «с молотка» 33 арестованных автомобиля.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
На одной из своих производственных линий, АвтоВАЗ приступил к сборке опытной партии обновленной модели LADA Largus.
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
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После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Армия и оружие
В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных
В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Технологии
Apple и Google могут обязать предустанавливать российское ПО
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии
Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.