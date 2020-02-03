Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
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с чего всё началось

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.
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Милонов предложил остановить поставки посылок из Китая

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Милонов предложил не пускать в Россию посылки из китайских интернет-магазинов

Телеканал 360°вчера в 22:50

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

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В Госдуме хотят запретить посылки из китайских интернет-магазинов

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АБНвчера в 21:56

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РЕН ТВвчера в 19:12
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Политика

"На 100%": Помпео заявил о готовности обеспечить Минск энергоресурсами

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", - сказал Майкл Помпео.
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МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 23:01
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Во многих московских аптеках закончились медицинские маски

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Эхо Москвы вчера в 20:42
Политика

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Piter.tv 01 февраля в 08:36
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Технологии

Раскрыта скорость 6G

Скорость 6G раскрыл доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам (Mahyar Shirvanimoghaddam).
Lenta.ru 01:07
Политика

В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ

В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
РИА Новости вчера в 20:07
Хоккей

«Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева

RT на русском 00:50
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБК вчера в 21:34
Армия и оружие

113 убитых и раненых: у ВСУ серьёзные потери на Донбассе — сводка

Потери спецназа и разведки Согласно информации из доклада командующего оккупационными силами о потерях ВСУ в зоне «ООС» за январь, только потери разведывательных подразделений составили пятнадцать боевиков, из них трое погибшими и двенадцать ранеными.
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Космос

В Байконуре вывезли ракету «Союз» для запуска спутников OneWeb

Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
РИА Новости 00:39
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Космос

Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца

Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
N+1 01:36
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

SciencePop 31 января в 01:07
Игры

Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Впервые экспертами отмечается падение оценочного балла ниже 1.0, до 0,8. Стоит отметить, что программа была выпущена на мировой рынок буквально недавно.
Дни24 01 февраля в 06:45
Транспорт

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 14:10
Авто

В Уфе пройдет аукцион по продаже арестованных автомобилей

2 марта в Уфе уйдут «с молотка» 33 арестованных автомобиля.
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Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

На одной из своих производственных линий, АвтоВАЗ приступил к сборке опытной партии обновленной модели LADA Largus.
Car.ru 01 февраля в 13:51
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Армия и оружие

В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
REGNUM 00:55
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Технологии

Apple и Google могут обязать предустанавливать российское ПО

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
ToDay News Ufa 00:46
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии

Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.
Политическая Экспертиза вчера в 12:25
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