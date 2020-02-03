Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.

с чего всё началось

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

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