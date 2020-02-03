Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
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с чего всё началось

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.
РИА Новостивчера в 19:13

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И никакого AliExpress. Милонов предложил приостановить приём посылок из Китая из-за коронавируса

Life.ruвчера в 21:39

Прием посылок из китайских интернет-магазинов могут запретить

АБНвчера в 21:56

В России захотели запретить прием посылок из Китая

Lenta.ruвчера в 21:43

Милонов предложил не пускать в Россию посылки из китайских интернет-магазинов

Телеканал 360°вчера в 22:50

В Госдуме хотят запретить посылки из китайских интернет-магазинов

URA.Ruвчера в 21:32

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

РИА Новостивчера в 19:13

Милонов захотел оставить россиян без посылок из Китая

РЕН ТВвчера в 19:12
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Общество

Посольство России приступило к спискам россиян на эвакуацию из Хубэя

Посольство России в Китае приступило к формированию списка тех, кто намерен в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01 февраля в 03:59
Экономика

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
Известия вчера в 16:47
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Общество

КНДР остановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.
VSE42.RU вчера в 23:29
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество

Россия внесла новый коронавирус в перечень опасных заболеваний

Правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний, наряду с ВИЧ и чумой.
Газета.Ru вчера в 11:53
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 22:18
Хоккей

Вратарь системы «Барыса» Прокофьев скончался в возрасте 18 лет

РИА Новости вчера в 23:47
Энергетика

РБК: «Нафтогаз» повысил тариф на транзит газа из РФ в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу подорожал с 1 января, он может обойтись более чем в $7 млрд за 5 лет.
Газета.Ru 31 января в 02:41
Общество

Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
RT на русском вчера в 11:39
Политика

Помпео прибыл с визитом в Узбекистан

Московский Комсомолец вчера в 09:40
Теннис

Джокович выиграл турнир Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем открытого теннисного турнира Australian Open – 2020, победив в финале австрийца Доминика Тима.
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«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
VSE42.RU вчера в 21:03
Происшествия

Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы

Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
IrkutskMedia вчера в 23:32
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Экономика

У граждан накопились пенсионные нарушения

НПФ ищут способ упростить восстановление прав пострадавших от мошенников Восстановление прав граждан, пострадавших от мошеннического перевода их пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), хотят упростить.
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Общество

На пляж в Нидерландах выбросило доисторические артефакты

В журнале Science опубликована статья о нидерландке Вилли Ван Вингерден, показавшей ученым свою коллекцию древних артефактов.
Дилетант 01 февраля в 06:14
Общество

В Челябинске назначили заместителя мэра по городской среде

74.ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
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Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Футбол

«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати

«Барселона» победила «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу (2:1).
RT на русском вчера в 16:59
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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При изучении инфоповодов в регионах в период с 27 января по 2 февраля эксперты обратили внимание на слова саратовского губернатора в адрес оппозиции на заседании областной думы.
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Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
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Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
REGNUM вчера в 23:19
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