с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.

В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

Политика Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.

Общество Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Политика Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

Армия и оружие Анатомия молчаливой жестокости Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Общество Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.

Гаджеты Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.

Общество DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.

Политика Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.

Авто Toyota стала автомобилем мечты у россиян Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.