Армия и оружие
Газета.RuВ ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.АМИТЕЛ21 февраля в 23:30
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Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Хоккей
Заливщик льда стал главной звездой дня в НХЛ. Он дебютировал в 42 года
Происшествия
При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек
В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу, 22 февраля, забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Общество
Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все
По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Политика
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера «Игры на понижение»
Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера "Игры на понижение" Адама Маккея.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Армия и оружие
Анатомия молчаливой жестокости
Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Единоборства
Промоутер боксера Джошуа предложил Фьюри летом провести бой
Ближайший бой 30-летний Джошуа должен провести против болгарина Кубрата Пулева, которому в мае исполнится 39 лет.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
В ведомстве отметили, что при выборе десерта стоит читать состав продукта и следить за его сроком годности.
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что мечтает уехать из России
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек
Общество
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
Гаджеты
Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону пройдет женский масс-старт
На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится женский масс-старт.
Общество
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре
Общество
DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта
По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая весна
В первой декаде марта в городе будет тепло и может прийти обманчивое ощущение настоящей весны.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Авто
Toyota стала автомобилем мечты у россиян
Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.
Политика
Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
Источники в Госдепартаменте заявляли, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о гибели турецких военных в Ливии
Несколько военнослужащих Турции погибли на территории Ливии.