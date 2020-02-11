Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил
 на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.
АМИТЕЛ21 февраля в 23:30

Подробнее о событии

В Госдуме рассказали о ядерных целях России в Европе

Национальная служба новостей03:04

В Госдуме назвали цели учений США по отражению «ядерного удара России»

РИА Новостивчера в 18:24

В Госдуме назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

Телеканал 360°вчера в 22:12

В Госдуме назвали цели учений США по отражению ядерной атаки России

РБКвчера в 21:26

В Госдуме объяснили имитацию США ядерного удара по России

Известиявчера в 20:35

В России назвали блефом учения США по отражению российского ядерного удара

Газета.Ru01:50

США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

ТАСС21 февраля в 19:04
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Армия и оружие

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16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.
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Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
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Газета.Ru 05:09
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«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
РИА Новости вчера в 08:03
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
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Игры

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В декабре 2019 года THQ Nordic разместила на платформе Steam демонстрационную версию ремейка оригинальной игры Gothic.
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Армия и оружие

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Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
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Песков: террористы в Идлибе получают «очень опасную военную технику»

"Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки", - заявил Песков.
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В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
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Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.
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Рекомендовано безопасное количество потребления бананов в сутки

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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

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Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
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Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
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Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Критики разделили фильмы их по дате премьеры.
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В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
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Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
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В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
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