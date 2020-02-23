Армия и оружие
Газета.RuВ ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России
Как добавил парламентарий, российская военная доктрина предполагает такой вариант удара только в том случае, если целостности государства угрожает опасность. Ранее стало известно, что США провели учения на случай ядерной атаки России по Европе.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.АМИТЕЛ21 февраля в 23:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Политика
Помощник Трампа ответил на заявления о вмешательстве России в выборы
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен прокомментировал слухи о якобы попытках России вмешаться в выборы для переизбрания Дональда Трампа.
Политика
В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии
Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
Игры
Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Происшествия
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Десна»: старт чемпиона
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что мечтает уехать из России
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Общество
Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине
В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Здоровье
Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Политика
ВСУ обстреляли Горловку, повреждены дома и хозпостройки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подконтрольную Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловку, в результате повреждения получили несколько домов, хозяйственных построек.
Армия и оружие
Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Общество
Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране
Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си".
Путешествия
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Армия и оружие
Россия: спутники Илона Маска могут иметь военное назначение
По словам Боева, гражданские спутники Маска могут нести реальную угрозу для безопасности России.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Наука
Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы
Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
Происшествия
Пилотов Ан-2 после аварии в Магадане отправят на освидетельствование
Пилотов самолета Ан-2, аварийно приземлившегося в Магадане, отправят на освидетельствование, заявил заместитель председателя правительства Магаданской области Дмитрий Косов 20 февраля журналистам.
Космос
Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее
Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.