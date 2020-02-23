с чего всё началось

Как добавил парламентарий, российская военная доктрина предполагает такой вариант удара только в том случае, если целостности государства угрожает опасность. Ранее стало известно, что США провели учения на случай ядерной атаки России по Европе.

В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

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