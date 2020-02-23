Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

Как добавил парламентарий, российская военная доктрина предполагает такой вариант удара только в том случае, если целостности государства угрожает опасность. Ранее стало известно, что США провели учения на случай ядерной атаки России по Европе.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил
 на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
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