с чего всё началось

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея". Свою позицию он объяснил тем, что ситуации во взаимоотношениях между странами совершенно разные.

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

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