Политика
РИА НовостиВ ГД оценили заявление украинского экс-министра о свержении Зеленского
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политические силы страны пытаются свергнуть Владимира Зеленского, "тревожным звонком".
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.RT на русском04:23
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