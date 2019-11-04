Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.

с чего всё началось

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политические силы страны пытаются свергнуть Владимира Зеленского, "тревожным звонком".

В ГД оценили заявление украинского экс-министра о свержении Зеленского

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