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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 09:00
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РБК

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБКвчера в 13:34
Lenta.ru

Резкое повышение цен на сигареты в России объяснили

Lenta.ruвчера в 10:51
Сиб.фм

Акцизы на сигареты хотят повысить в пять раз: перейти на контрафакт или обеднеть

Сиб.фм19 сентября в 06:50
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русскомвчера в 10:10
VSE42.RU

Депутат Госдумы спрогнозировал табачные бунты

VSE42.RU19 сентября в 08:07
Коммерсантъ

Минфин объяснил, почему повышаются акцизы на табак, а не на алкоголь

Коммерсантъвчера в 09:43
БИЗНЕС Online

Иван Грачев: «Повышение акциза на сигареты – мероприятие вредное»

БИЗНЕС Online19 сентября в 03:58

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
РИА Новости22:06
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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Военные ВСУ обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия

Наблюдатели СЦКК зафиксировали 15 выстрелов из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Веселое, что на окраине Донецка, сообщил представитель Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Слово и Деловчера в 12:30

Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новостивчера в 11:50
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
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