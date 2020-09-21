В ГД одобрили увеличение акцизов на сигареты на 20% в 2021 году
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства об увеличении в 2021 году ставок акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%.В источнике
С чего всё началось
Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты
Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости21 сентября в 09:00
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