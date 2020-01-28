Политика
Газета.RuВ ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
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Развожаев удивился включению его имени в санкционный список Евросоюза только сейчас
Новый Севастополь08:56
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Bild: германские солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП
Здоровье
Врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин
Симптомы рака перечислила завотделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы филиала №1 в «Маммологическом центре (Клинике женского здоровья)» Нэлли Федянина.
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
Кино
Появился дебютный трейлер анимационной адаптации Mortal Kombat
Синопсис Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge не предполагает чего-то существенно нового для франшизы: Рейдену предстоит собрать вокруг себя лучших чемпионов Земли, которые сразятся в смертельном турнире против Шанг Цунга и его союзников.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Армия и оружие
СК обвинил украинского командира в обстреле Горловки
Обвинение в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, предъявлено командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Дмитрию Кащенко Следственным комитетом РФ 27 января, сообщает официальный сайт ведомства.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 начнут продавать раньше ожидаемого срока
Компания Samsung начнёт продажи нового смартфона Galaxy S20 раньше ожидаемого срока.
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Единоборства
Александр Емельяненко вышел на свободу
Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе, сообщают «Кубанские новости».
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
Политика
Вашингтон предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир
Трамп готовится представить "сделку века" "Сделка века", детали которой в скором времени намеревается раскрыть президент США Дональд Трамп, подразумевает аннексию палестинских территорий Израилем в обмен на мир.
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Авто
В Сети появились первые изображения Aurus Komendant
Напомним, премьера российского премиального бренда Aurus состоялась в 2018 году, тогда же была представлена и первая модель — представительский седан Senat.
Происшествия
Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео
Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Здоровье
В Ростове откроют клинику «Мать и дитя»
Сегодня состоится открытие клиники «Мать и дитя», в которой будут заниматься лечением бесплодия и гинекологических заболеваний.
Общество
Германия признала большой подъём российского сельского хозяйства
Во многих отраслях российского АПК в последние годы произошёл «невероятный подъём».
Общество
АПК Владимирской области не хватает страхования
Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
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FAW осенью привезет в РФ новые кроссовер и седан
Осенью 2020 года компания FAW начнет продажи в России двух новых моделей – кроссовера FAW X60 (T77) и седана C-класса.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
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«Локомотив» подал в суд на экс-президента клуба Геркуса
«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.