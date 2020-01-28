В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

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