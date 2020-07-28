В Государственную Думу поступили поправки о порядке применения экономических ограничений в отношении лиц, против которых в России введены санкции. Документ должен создать правовой механизм блокировки активов таких лиц и компаний.

В ГД поступил проект о блокировке активов в рамках российских санкций

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