Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более миллиона рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. При этом, как отмечают социологи, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.

с чего всё началось

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов.

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

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