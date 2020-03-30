Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов.
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с чего всё началось

Насчет остатка: в Госдуме ищут способ смягчить для пенсионеров налог на проценты

Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более миллиона рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. При этом, как отмечают социологи, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Известиявчера в 17:01

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В Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров с миллионными вкладами

ФедералПрессвчера в 20:46

Депутаты Госдумы предложили льготы для пенсионеров по налогу на проценты

Московский Комсомолец01:04

Пенсионерам-миллионерам хотят дать льготы

Deita.ruвчера в 23:45

В Госдуме предложили предоставить льготы пенсионерам-миллионерам

URA.Ruвчера в 20:55

В Госдуме предложили способы, как сократить налог на проценты для пенсионеров

Комсомольская правда03:15

В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

Телеканал 360°вчера в 19:27

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Известиявчера в 18:45
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
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Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Lenta.ru 03:06
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Вести.Ru 01:42
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Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Москва. Северо-Запад вчера в 14:15
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RT на русском 28 марта в 21:30
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В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

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Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
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РИА Новости 02:44
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Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
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Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
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Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом

Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.
REGNUM 02:51
Общество

В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в 26 регионах России выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом.
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Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

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NewInform вчера в 04:03
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
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Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Lenta.ru 03:24
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Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
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СОВА 27 марта в 12:37
Экономика

Сроки сдачи отчетности перенесут на три месяца из-за коронавируса. Что еще предлагает ФНС

ФНС подготовила проект постановления правительства о предоставлении отсрочек по налогам и взносам.
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Общество

Коронавирус разогнал пробки в Петербурге

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На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
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На Украине число случаев коронавируса достигло 356

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
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Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

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В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр рассказал про ситуацию с распространением коронавируса на территории государства, новые рекомендации Министерства здравоохранения для медиков и заразившихся пациентов и назвал факторы, которые могут повысить риск заражения и тяжелого протекания инфекции.
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NieR: Automata пополнит библиотеку Xbox Game Pass уже 2 апреля

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Гордума Екатеринбурга потратит почти 6 миллионов на пиар депутатов

Общая сумма контрактов составляет 5,9 миллиона рублей.
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
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Трафик из поиска на крупнейшие легальные кинотеатры за год вырос на 145%, на сайты телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов — на 37%, приводит свою статистику на ноябрь 2019 года к ноябрю 2018-го представитель "Яндекса".
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Как работают Яндекс.Новости?
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