Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более миллиона рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. При этом, как отмечают социологи, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.

с чего всё началось

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов.

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Политика На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.

Общество В США пожилые супруги умерли от коронавируса в один день Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Здоровье ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Общество Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.

Общество В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.

Экономика ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

Общество Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.

Политика Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.

Футбол Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП Полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш на своей странице в Twitter выкладывает видео с призывом соблюдать карантин, после чего едет к бывшему партнеру по команде и разбивает свой автомобиль.