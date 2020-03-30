Коронавирус
ИзвестияВ ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов.
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с чего всё началось
Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более миллиона рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. При этом, как отмечают социологи, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.Известиявчера в 17:01
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Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Общество
В США пожилые супруги умерли от коронавируса в один день
Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Общество
В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу
Радий Хабиров назвал такое поведение отвратительным и негодяйским.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин
Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Здоровье
ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии
Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Хоккей
Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов продолжит работу с командой в следующем сезоне КХЛ.
Общество
В Псковской области умер первый пациент от коронавируса
В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
США являются лидером по числу заболевших - там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса
Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гаджеты
Открыт предзаказ на смартфон 8848 Titanium M6 с двумя экранами
Анонс флагманского смартфона 8848 Titanium M6 состоялся 29 марта и сразу аппарат стал доступен для предзаказа.
Политика
Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине
Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
Экономика
ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса
Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Футбол
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП
Полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш на своей странице в Twitter выкладывает видео с призывом соблюдать карантин, после чего едет к бывшему партнеру по команде и разбивает свой автомобиль.
Происшествия
В Кузбассе увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус
Количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей с подозрением на контакт с носителями коронавируса в Кузбассе, увеличилось с 14 до 15 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Наука