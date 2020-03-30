Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов.
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с чего всё началось

Насчет остатка: в Госдуме ищут способ смягчить для пенсионеров налог на проценты

Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более миллиона рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. При этом, как отмечают социологи, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Известиявчера в 17:01

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В Госдуме предложили льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Городовой01:40

Депутаты Госдумы предложили льготы для пенсионеров по налогу на проценты

Московский Комсомолец01:04

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Известиявчера в 18:45

В Госдуме предложили предоставить льготы пенсионерам-миллионерам

URA.Ruвчера в 20:55

В Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров с миллионными вкладами

ФедералПрессвчера в 20:46

В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

Телеканал 360°вчера в 19:27

Пенсионерам-миллионерам хотят дать льготы

Deita.ruвчера в 23:45
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Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru вчера в 16:33
Общество

В США пожилые супруги умерли от коронавируса в один день

Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.
Аргументы и Факты вчера в 21:03
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform вчера в 04:03
Общество

В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу

Радий Хабиров назвал такое поведение отвратительным и негодяйским.
Молодежная газета (Уфа) 01:38
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин

Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:20
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Здоровье

ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии

Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Красная весна вчера в 15:14
Хоккей

Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов продолжит работу с командой в следующем сезоне КХЛ.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:51
Общество

В Псковской области умер первый пациент от коронавируса

В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
МИР 24 вчера в 11:30
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец вчера в 10:59
Общество

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

США являются лидером по числу заболевших - там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.
РИА Новости вчера в 18:54
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса

Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.
РИА Новости 01:32
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Гаджеты

Открыт предзаказ на смартфон 8848 Titanium M6 с двумя экранами

Анонс флагманского смартфона 8848 Titanium M6 состоялся 29 марта и сразу аппарат стал доступен для предзаказа.
Дни24 00:27
Политика

Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
REGNUM 00:48
Экономика

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
РБК 00:01
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Тест на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным

REGNUM 01:58
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС вчера в 19:36
Футбол

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП

Полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш на своей странице в Twitter выкладывает видео с призывом соблюдать карантин, после чего едет к бывшему партнеру по команде и разбивает свой автомобиль.
Спорт день за днем 01:23
Происшествия

В Кузбассе увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус

Количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей с подозрением на контакт с носителями коронавируса в Кузбассе, увеличилось с 14 до 15 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 00:42
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
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Ярослав Евгеньевич Нилов
Российский политик
Российский политик. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Депутат Государственной думы V, VI и VII созывов, заместитель руководителя фракции ЛДПР.
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