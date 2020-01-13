Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 16:06

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Освобождение от НДФЛ: гражданам понравится, властям нет

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В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

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В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

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Комсомольская правдавчера в 19:01

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАССвчера в 16:07

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новостивчера в 16:06
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Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

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«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Происшествия

В украинском селе четыре человека утонули в автомобиле, упавшем в пруд

РИА Новости 01:49
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании

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Кино

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Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам

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Автоновости дня вчера в 03:43
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РБК 01:58
Экономика

В Австралии подсчитали прямые убытки от лесных пожаров

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REGNUM 02:22
Происшествия

Под Барнаулом мужчина застрелил двоих и сжег тела в автомобиле

Как рассказали в пресс-службе СКР, днем 10 января вблизи поселка Затон был обнаружен сожжённый автомобиль, в котором находились обгоревшие тела двух человек.
Новый День 03:51
Армия и оружие

Первый российский авианосец хотят построить по чертежам «Ульяновска»

Чертежи недостроенного в СССР авианосца «Ульяновск» будут использованы при создании первого в РФ атомного авианесущего крейсера.
REGNUM 00:46
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В Ленинградской области столкнулись 15 машин

РИА Новости 02:39
Кино

В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»

Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
OvideO.ru вчера в 06:53
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

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Общество

В России упал спрос на майонез в предновогодний период

По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
Известия 00:49
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают фигуру 58-летней Екатерины Андреевой в купальнике

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Paparazzi.ru 02:46
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ТАСС вчера в 12:50
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

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Армия и оружие

Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана

К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.
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Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Накануне.Ru вчера в 21:38
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
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Политика

Путин призвал чиновников разобраться с проблемами водоснабжения Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил властей Крымского полуострова решить проблемы водоснабжения, водоотведения, а также разобраться с другими отраслями.
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Общество

Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок

Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
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