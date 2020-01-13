Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 16:06

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В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБКвчера в 17:25

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Комсомольская правдавчера в 19:01

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ruвчера в 17:30

В Госдуме хотят освободить от НДФЛ получающих доходы ниже двух МРОТ

REGNUM01:13

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ruвчера в 17:13

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАССвчера в 16:07

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новостивчера в 16:06
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Происшествия

В Екатеринбурге нашлась пропавшая накануне Нового года школьница

В Екатеринбурге нашлась 13-летняя школьница, которая ушла в неизвестном направлении накануне Нового года и перестала выходить на связь.
Российская газета 01:28
Общество

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Lenta.ru вчера в 21:51
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru 01:55
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика

Климкин признал Украину «сырьевым придатком» Европы

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал свою страну "сырьевым придатком".
Газета.Ru 02:41
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае

Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.
Толк вчера в 21:38
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Происшествия

Умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле

Скончался восьмилетний мальчик, которому летом прошлого года в Нижнем Тагиле прострелили голову из пневматической винтовки.
Znak.com вчера в 09:03
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
REGNUM вчера в 03:49
Авто

PSA собирается экспортировать автомобили Opel из России

Letnews.ru 02:50
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

На Аляске спасли мужчину, выживавшего три недели в лесу на морозе

Служба полиции Аляски опубликовала в Facebook видео спасения мужчины, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах.
Sputnik Литва вчера в 04:57
Наука

В Швейцарии создали золото со свойствами пластика

Ученые Цюрихского университета создали 18-каратное золото, по свойствам напоминающее пластик.
МИР 24 01:56
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании

Чемпионат вчера в 15:41
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
РИА Новости 01:18
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Lenta.ru 00:28
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг

В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.
Российская газета 02:56
Происшествия

Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево

Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна вчера в 17:04
Происшествия

В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате

Карантин вводится во всех учреждения социального обслуживания Хабаровского края после того, как в интернате для инвалидов в Солнечном районе 10 человек заболели острым гастроэнтеритом, сообщили журналистам в пресс-службе правительстве региона в понедельник.
РИА Новости 00:35
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Политика

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
ТАСС 01:24
Экономика

Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Российская газета 02:48
Футбол

«Ньюкасл» заинтересован в покупке Крала, сообщают СМИ

Английский футбольный клуб "Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Алексу Кралу, сообщает The Athletic.
РИА Новости 01:56
Авто

Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Lenta.ru вчера в 18:01
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:39
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости вчера в 18:19
Авто

УАЗ выпустит новый «Патриот» для покорения Антарктиды

УАЗ запустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот» для покорения Антарктиды.
iReactor вчера в 02:56
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

Газета.Ru вчера в 05:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу "План Б", хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню "Лайкер".
Вокруг ТВ вчера в 07:50
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