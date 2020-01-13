Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Общество Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.

Происшествия СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.

Происшествия В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

Кино Умер режиссер Константин Бромберг В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.

Происшествия Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате Карантин вводится во всех учреждения социального обслуживания Хабаровского края после того, как в интернате для инвалидов в Солнечном районе 10 человек заболели острым гастроэнтеритом, сообщили журналистам в пресс-службе правительстве региона в понедельник.

Политика МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

Экономика Россия увеличила экспорт алкоголя Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись 15 машин "На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.