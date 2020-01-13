Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Происшествия В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.

Гаджеты Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.

Экономика Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.

Политика Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.

Общество На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.

Политика В Абхазии назначили повторные выборы президента Центризбирком Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. Об этом сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия, передает ТАСС.

Космос Ученые научились прогнозировать погоду лазером спутника Стало известно, что информацию с европейского спутника Aelous начали применять для прогнозирования погоды, что позволит сделать краткосрочные прогнозы более точными.

Происшествия СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Политика Названы сроки передачи обвинений в рамках импичмента Трампа в сенат Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что обвинения, которые были выдвинуты этой палатой в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, будут переданы на рассмотрение сената уже на следующей неделе.

Хоккей Малкин стал третьим в истории «Питтсбурга» по голевым передачам Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны", в котором его команда победила в серии буллитов - 4:3.

Общество СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР «Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.

Общество Елизавета II созвала совещание по решению принца Гарри и Меган Маркл Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, которое посвящено решению принца Гарри и актрисы Меган Маркл стать финансово независимыми и уйти от исполнения королевских обязанностей.

Происшествия Вылетевший из Шереметьево SSJ-100 вернулся в аэропорт Самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), следовавший из Москвы в Ставрополь, через некоторое время после взлета вернулся в аэропорт Шереметьево.