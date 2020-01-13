Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 16:06

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В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБКвчера в 17:25

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

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ТАССвчера в 16:07

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новостивчера в 16:06
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Американская певица и актриса Селена Гомес презентовала новый альбом Rare.
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Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой

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Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке

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В России изменят систему оплаты труда учителей

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Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

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Более четверти жилых комплексов в России возводится через счета эскроу

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«Нью-Джерси» обыграл «Тампу», Гусев поучаствовал в победном голе

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Девилзс" дома одержали победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:1.
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Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI

Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
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Премьера третьего сезона сериала «Мир Дикого запада» состоится 15 марта 2020 года.
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Саратовская область вошла в двадцатку беднейших регионов России

По итогам 2019 года Саратовская область вошла в число регионов с самым низким уровнем доходов населения.
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Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
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