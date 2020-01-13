Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Политика Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.

Политика МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой Актрису Анастасию Заворотнюк, заболевшую пять месяцев назад раком, выписали домой, сообщает ugpressa.ru.Одна из причин выписки — термальная стадия болезни звезды, то есть последняя, лечение считается бессмысленным.

Космос «Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел» "Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне.

Происшествия Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.

Шоу-бизнес Пелагея поделилась деталями развода с Телегиным Популярная исполнительница Пелагея, в конце декабря сообщившая о разводе с мужем, хоккеистом сборной России, Иваном Телегиным, рассказала журналистам детали расставания со спортсменом.

Экономика Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.