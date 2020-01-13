Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, чья зарплата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости16:06

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В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

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Lenta.ru17:13

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Комсомольская правда19:01

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