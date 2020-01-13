Экономика
RT на русскомВ ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 16:06
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В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Комсомольская правдавчера в 19:01
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