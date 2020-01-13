Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 16:06

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Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ruвчера в 17:13

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Комсомольская правдавчера в 19:01

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ruвчера в 17:30

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

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REGNUM01:13

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАССвчера в 16:07

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новостивчера в 16:06
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Общество

Приморье намерено привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТКО

Власти Приморья заинтересованы в приходе инвесторов для строительства мощностей для переработки бытовых отходов, что позволило бы решить проблему переизбытка ТКО, сообщила РИА Новости зампредседателя правительства приморского края Елена Пархоменко.
РИА Новости 02:11
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Сравнивая условия обязательного пенсионного страхования (ОПС) и гарантированного пенсионного плана (ГПП), специалисты отмечают, что у последнего условия хуже.
Live24 01:44
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Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
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Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

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Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
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