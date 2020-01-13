Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости12 января в 16:06

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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новости12 января в 16:06

Отмена НДФЛ для бедных: не исключён рост налогов на остальных граждан

REGNUMвчера в 06:55

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Известия12 января в 21:09

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Комсомольская правда12 января в 19:01

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБК12 января в 17:25

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАСС12 января в 16:07

Экономист: освобождение бедных от НДФЛ негативно повлияет на всех россиян

URA.Ru01:12
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Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

РИА Новости 12 января в 11:20
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета 12 января в 23:41
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Происшествия

СК перехватил записку экс-полковника Захарченко вероятным покровителям

Следователи нашли её на ноутбуке его гражданской жены Марины Семыниной — там была фотография рукописи, её Захарченко после своего ареста передавал неким покровителям.
News.ru 00:21
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Экономика

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
РИА Новости 01:28
Единоборства

Макгрегор раскрыл заработок за бой с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскрыл сумму, полученную за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го.
Lenta.ru 02:27
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Кино

Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv 01:30
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Общество

Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
RT на русском 00:18
Общество

Толстый кот не смог изменить правила перевозки животных

Правила провоза домашних животных самолётами российских авиакомпаний меняться не будут.
Вести.Ru вчера в 22:24
Кино

Главой жюри Каннского кинофестиваля станет Спайк Ли

Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли, известный как автор оскароносного «Черного клановца».
Культуромания 02:33
Происшествия

В Петербурге цистерны с топливом сошли с рельсов

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции сошли с рейсов цистерны с топливом.
Газета.Ru вчера в 18:20
Политика

Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 02:32
Армия и оружие

В НАТО пообещали ответить на размещение «Искандеров» с новой ракетой

НАТО отреагирует на развертывание российских тактических ракетных комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729.
Труд вчера в 06:11
Авто

Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Lenta.ru 12 января в 18:01
Происшествия

В Омске возле парка Победы произошло смертельное ДТП

По данным Госавтоинспекции, на Ленинградском проспекте в районе остановки «Парк Победы» столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль ВАЗ-2107.
Омскрегион вчера в 22:45
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Происшествия

Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми

РИА Новости 01:45
Происшествия

В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
Гаджеты

Apple случайно сломала наушники AirPods Pro

Компания Apple 16 декабря выпустила обновление программного обеспечения для новых наушников AirPods Pro.
Piter.tv 02:34
Экономика

Товарооборот России и Китая вырос до рекордного показателя

За 2019 год товарооборот между РФ и Китаем составил рекордный 110,75 миллиардов долларов. Это на 3,4% больше показателя предыдущего года.
ТК Звезда вчера в 22:56
Экономика

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
РБК 01:00
Политика

Президент Эстонии рассказала, как надежды не оправдала Россия

REGNUM 00:12
Политика

В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек

Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Российская газета вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности

Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
OAnews 12 января в 12:07
Общество

Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
РБК 00:11
Политика

Путин и Меркель обсудили ливийское урегулирование

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, обсудив дальнейшие шаги по урегулированию кризиса в Ливии.
Экономика сегодня вчера в 15:49
Происшествия

По резвому «Рендж Роверу», разогнавшемуся на КАД, полицейский выпустил 19 пуль

Как сообщает 47news, 14 января около 6 часов экипаж ГИБДД Пушкинского района Петербурга заметил на КАД в районе Дачного проспекта Range Rover, водитель которого лихо перестраивался из одной полосы в другую.
Фонтанка.Ру 02:35
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