Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости12 января в 16:06

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Льготный маневр: как можно уменьшить бедность в России

РБК02:57

Освобождение от НДФЛ: гражданам понравится, властям нет

REGNUMвчера в 03:56

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

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URA.Ru12 января в 17:30

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ru12 января в 17:13

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАСС12 января в 16:07

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Известия12 января в 21:09
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Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

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В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
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Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии

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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

Выбросившую ребенка из купе полуголую россиянку сняли с поезда в Крым

Ранее 14 января стало известно, что россиянка без трусов выбросила ребенка из купе ехавшего из Москвы в Симферополь в районе Крымского моста поезда.
Lenta.ru 07:23
Политика

Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Газета.Ru 06:25
Кино

Стали известны номинанты на «Оскар-2020»

Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.
Культуромания вчера в 09:22
Политика

Эрдоган пригрозил преподать урок Хафтару в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хочет преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
Московский Комсомолец 05:17
Общество

Совфед планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО

Совет Федерации намерен ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время предварительного следствия, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
РИА Новости 04:47
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Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
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Саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде

Инцидент произошел 6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде.
РЕН ТВ 11 января в 22:37
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита.
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Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
VSE42.RU 05:15
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.
Свободная Пресса 07:00
Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Радио Sputnik 06:00
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

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Футбол

Самый богатый человек Африки может купить «Арсенал»

Нигерийский бизнесмен Алико Данготе, являющийся самым богатым человеком Африки, заявил, что может купить лондонский "Арсенал" в 2021 году.
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Муж Нетребко опроверг отказ выступать с армянской певицей

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Официальный курс евро вырос на 61 копейку

В начале открытия торгов 14 января курс рубля снизился к доллару и евро.
Газета.Ru 04:39
Общество

Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки у дома

Тысячи москвичей вынуждены тратить деньги на парковку у собственных домов, хотя эти места положены им бесплатно.
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Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости вчера в 17:11
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Иран отправил во Францию черный ящик сбитого украинского Boeing

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Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
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Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
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Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
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Bloomberg предсказал новое падение курса аргентинского песо на 40%

Курс аргентинского песо может упасть на 40 процентов, передает Bloomberg со ссылкой на аналитика Габриэля Герштейна.
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Россиянина задержали за убийство школьника из пневматической винтовки

Возбуждено уголовное дело об убийстве семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле: он получил смертельное ранение из пневматической винтовки.
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Общество

Ходорковский прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Ведомости 06:03
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18

В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

RT на русском 12 января в 06:39
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