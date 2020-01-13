Экономика
Южный ФедеральныйРоссиян с доходом менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ
Депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР разработан проект закона, в соответствии с которым россияне, чьи доходы составляют менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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с чего всё началось
Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новости12 января в 16:06
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В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ
ТАСС12 января в 16:07
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