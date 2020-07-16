Парламентарий считает, что это может быть штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей, хотя эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять до 50 тысяч рублей.

с чего всё началось

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".

В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

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