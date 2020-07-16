Общество
РИА НовостиВ ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
Читать в источнике
Оценить114
с чего всё началось
Парламентарий считает, что это может быть штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей, хотя эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять до 50 тысяч рублей.Парламентская газета14 июля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
За шум в квартире ответит собственник: оренбургские депутаты рассмотрят поправки в жилищный кодекс
Orenburg.media13 июля в 23:27
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Здоровье
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online вчера в 08:44
Хоккей
Три россиянина вошли в топ-10 правых нападающих плей-офф по версии официального сайта НХЛ
На официальном сайте НХЛ представлен рейтинг лучших правых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.
Чемпионат 02:14
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Кино
В Казани появилось граффити с актером Сергеем Бодровым
В столице Татарстана на стене ЖБИ-2 по улице Каучуковая появилось 8-метровое граффити с изображением Сергея Бодрова.
Республика Татарстан 02:28
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Происшествия
В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
РИА Новости вчера в 12:07
Общество
Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину
Авария с участием пьяного Михаила Ефремова подкосила право либералов на менторство.
Взгляд.ру 02:00
Экономика
Более 2 трлн рублей выделено на развитие Дальнего Востока до 2024 года
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 трлн рублей на нужды макрорегиона до 2024 года.
RT на русском 02:24
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета вчера в 06:56
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс 14 июля в 04:24
Общество
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
Происшествия
В Москве неизвестный украл из офиса компании восемь миллионов рублей
Неизвестный обокрал офис компании на Малой Тульской в Москве более чем на восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
РИА Новости 01:52
Общество
В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом
В Токио обновлен рекорд по количеству ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 00:45
Общество
Акция «Бессмертный полк» не состоится в Томске 26 июля
Шествие "Бессмертного полка", которое планировалось провести в Томске 26 июля, не состоится в связи с продлением режима самоизоляции до 1 августа; дальнейшие планы по организации мероприятия не обсуждаются, сообщил РИА Томск в среду информированный источник в обладминистрации.
РИА Томск вчера в 04:38
Общество
Врач рассказал о вакцинации после тяжелой формы коронавируса
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме обладают хорошими защитными титрами антителами, поэтому им можно не вакцинироваться.
Экономика сегодня 02:58
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Экономика
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия вчера в 11:30
Здоровье
В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%
Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:35
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36