Экономика
Газета.RuВ ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает "Парламентская газета". По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, необходим единый ценовой минимум для легальных сигарет, например, 85 рублей.
Читать в источнике
Оценить254
с чего всё началось
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.Парламентская газетавчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Минимальную цену на сигареты сочли неэффективной в борьбе с контрабандой
Национальная служба новостей03:02
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Происшествия
Напавший на Памфилову признал вину
Напавший на дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой признал вину и дал показания.
Газета.Ru 09:12
Политика
Миллер назвал условие продажи газа Украине со скидкой
Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.
Газета.Ru 10:21
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Экономика
В Эстонии объяснили замедление роста экономики
В 2020 году экономика Эстонии вырастет не на 2,7%, как предполагалось ранее, а на 2,2%. Такой обновлённых прогноз выпустило министерство финансов страны, сообщает эстонский национальный вещатель ERR.
REGNUM 06:46
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей
По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.
URA.Ru вчера в 11:58
Футбол
Санчес не хочет возвращаться в МЮ
Нападающий Алексис Санчес, находящийся в аренде в «Интере» признался, что не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед», которому он принадлежит.
Soccer.ru 09:42
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Энергетика
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.
Вести.Финанс 08:49
Наука
Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты
Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Происшествия
В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова
Теракт в Москве произошел 20 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года.
Российская газета 09:31
Политика
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
RT на русском 09:59
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.
Народные новости 09:19
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика
Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга
Lenta.ru вчера в 14:50
Хоккей
Экс-защитник «Вашингтона» Орпик получил должность в структуре клуба
Бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик займёт административную должность в клубе, информирует официальный сайт «столичных».
Чемпионат 10:16
Игры
P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления
Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.
Srnsk 08:12
Политика
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС
На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
RT на русском 08:52
Авто
Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете
Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
Автоновости дня 04:09
Футбол
Комбаров и Якуба вернулись в общую группу «Крыльев Советов»
Защитники «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров и Денис Якуба вернулись в общую группу команды, передает корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Sport24.ru 08:37
Футбол
«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту
Мадридский «Атлетико» планирует запустить криптовалюту для болельщиков клуба совместно с блокчейн-платформой Socios.
Матч ТВ 10:14
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество
Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов
Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы.
Российская газета 07:59