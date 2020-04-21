Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:03

Подробнее о событии

В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ

Lenta.ru04:41

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

RT на русскомвчера в 23:03

Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Известия00:27

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса

Комсомольская правда00:05

Депутат ГД предложил оставить индексацию тарифов ЖКХ на прошлогоднем уровне

Московский Комсомолецвчера в 23:22

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Газета.Ruвчера в 23:19

Рост тарифов ЖКХ предложили заморозить на уровне 2019 года

Телеканал 360°00:42
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

BFM.ru вчера в 15:30
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Хоккей

НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с "Коламбусом".
ТАСС Спорт 00:41
Экономика

Российские поставщики попросили запретить скидки в магазинах

Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении.
REGNUM 04:33
1,6K
Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

РИА Новости вчера в 09:14
206
Финансы

Курс рубля снизился после падения цен на нефть

Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
3
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,7K
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,7K
Общество

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
21
Общество

МЧС разрешило жарить шашлыки самоизолированным россиянам

В МЧС России заявили, что не против приготовления шашлыков, если граждане будут соблюдать правила пожарной безопасности и режима самоизоляции.
ФедералПресс 05:13
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
885
Общество

В России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человек

В России за сутки выявлены 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом (+10%) в 76 регионах, общее число заболевших достигло 47 121, сообщает в понедельник оперштаб.
Интерфакс вчера в 03:36
4
Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
784
Общество

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
484
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Общество

Минюст предлагает не повышать штрафы в новом КоАП

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — отмечается на сайте министерства.
REGNUM 05:10
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,4K
Общество

Тульские власти рассказали, как оформить цифровой пропуск

Министерство цифрового развития России в ближайшее время даст доступ к федеральной программе цифровых пропусков всем субъектам Российской Федерации, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульская пресса 02:12
55
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
21
Культура

Рязанская полиция сняла клип про самоизоляцию под «Короля и Шута»

Рязанские полицейские поддержали творческий марафон #ОСТАВАЙТЕСЬДОМА и сняли клип про самоизоляцию под хит «Короля и Шута».
Московский Комсомолец 05:05
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, почему Федосеева-Шукшина подарила Алибасову квартиру

Вечерняя Москва 19 апреля в 12:04
33
Политика

Лавров рассказал о ростках нормальных отношений с Польшей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ростки нормальных отношений между Москвой и Варшавой сохраняются до сих пор.
RT на русском 05:21
Общество

В России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах (более 45% из них без симптомов), 51 человек умер, выздоровели 427, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:58
5
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
52
Энергетика

Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае растут почти на 90% в ходе торгов во вторник, однако цены остаются отрицательными.
Интерфакс 03:45
50
Общество

Мэр украинского города рассказал о переполненных больницах из-за коронавируса

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив заявил о переполненных больницах из-за пандемии коронавируса, передает УНИАН.
Lenta.ru 05:05
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском вчера в 08:07
9,4K
Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Общество

Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса

Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
27
Общество

Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
4
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