Экономика
Газета.RuВ ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:03
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В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса
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