Экономика
Газета.RuВ ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:03
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В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса
Комсомольская правда00:05
Депутат ГД предложил оставить индексацию тарифов ЖКХ на прошлогоднем уровне
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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Общество
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Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Хоккей
Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
RT на русском 01:39
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $24
Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.
Коммерсантъ 02:49
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:53
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУМВД и СУСК РФ.
РИА Новости 02:22
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
На пожаре в севастопольской многоэтажке спасли 11 человек
Независимое телевидение Севастополя 02:11
Финансы
Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Энергетика
Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
Авто
В Сети показали советский ВАЗ-21093 с почти нулевым пробегом
На просторах Сети показали советский ВАЗ-21093, чья особенность в почти нулевом пробеге.
Актуальные Новости 02:39
Авто
«АвтоВАЗ» начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
«АвтоВАЗ» поручил дилерским центрам LADA проверять все приезжающие на гарантийный ремонт или ТО автомобили на наличие чип-тюнинга.
Автоновости дня вчера в 11:30
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Экономика
Вводятся новые правила расчетов наличными
Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
Энергетика
Впервые в истории рынок захлебнулся нефтью
Небывалый в истории обвал на рынке нефти — цена барреля американской марки WTI рухнула до отрицательных значений.
Вести.Ru 01:33
Энергетика
Цена нефти впервые упала ниже нуля
На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
ТВК 01:31
Наука
Обнаружена значительная мутация нового коронавируса
Тайваньские и австралийские ученые изучили 106 образцов нового коронавируса и в одном из них обнаружили первую значительную мутацию вируса.
Вести Татарстан вчера в 13:38
Политика
Сергей Наумов пообещал применить армейский опыт на посту зампреда
В повестке дня значится обсуждение двух кадровых назначений в региональное правительство: Сергея Наумова предлагается согласовать на должность зампреда - министра труда и социальной защиты, а Ирину Седову - на пост зампреда областного кабмина.
Взгляд-инфо 02:32
Здоровье
В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин
Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06