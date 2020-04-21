Экономика
Газета.RuВ ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:03
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В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса
Комсомольская правда00:05
Депутат ГД предложил оставить индексацию тарифов ЖКХ на прошлогоднем уровне
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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Происшествия
В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами
Российская газета 02:34
Общество
В Воронежской области еще у 31 человека выявили коронавирус
Добавим, что с учетом новых случаев общее число больных COVID-19 в Воронежской области достигло уже 211 человек.
Обозреватель Врн 02:37
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
Пушков призвал неверящих в эпидемию коронавируса опомниться
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков призвал отрицающих эпидемию коронавируса опомниться.
ФАН вчера в 23:27
Общество
В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал вчера в 10:01
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Гаджеты
В продаже появились флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
Стартовали китайские продажи долгожданных флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
Megaobzor.com 03:04
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Кино
Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»
Культуромания вчера в 14:44
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Финансы
Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Энергетика
Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Мигрантов предложили приравнять к гражданам РФ для получения пособий
В Агентстве стратегических инициатив предложили приравнять к гражданам России трудоустроенных мигрантов, чтобы они смогли получать пособия.
Газета.Ru 19 апреля в 19:56
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Футбол
Озил не согласился на понижение зарплаты на 12,5%
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не согласился пойти на понижение зарплаты на 12,5%, предложенное клубом.
Metaratings вчера в 17:12
Технологии
Каждое второе мобильное приложение банка могут взломать хакеры
Хакеры могут завладеть средствами со счетов клиентов банка, воспользовавшись уязвимостью практически каждого второго приложения, которыми пользуются люди.
Актуальные Новости вчера в 08:49
Происшествия
Число жертв канадского стрелка увеличилось
Lenta.ru 01:49
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до 1 доллара за баррель
Цена на нефть марки WTI упала на 94,66%, до 1 доллара за баррель по состоянию на 20:34 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Znak.com вчера в 13:59
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми празднует Пасху
Пугачева и Галкин души не чают в своих наследниках, что заметно по видео, которые выкладывает Максим.
RuNews24.ru вчера в 01:11
Авто
В Сети показали советский ВАЗ-21093 с почти нулевым пробегом
На просторах Сети показали советский ВАЗ-21093, чья особенность в почти нулевом пробеге.
Актуальные Новости 02:39