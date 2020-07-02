Политика

Газета.RuГазета.RuВ ГД предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну

В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который может запретить сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну. Текст документа опубликован в думской базе данных. Авторами проекта стали депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.
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с чего всё началось
Согласно документу
, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации.
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Сотрудникам ФСБ предложили запретить разглашение профессиональной тайны

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Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

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Газета.Ru12:15

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РИА Новости11:16

В Думу внесли законопроект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

ТАСС11:06
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Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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Российский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Один из авторов закона о наказании за распространение недостоверной информации, приводящее к тяжким последствиям и интернет - хулиганства.
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