с чего всё началось

В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который может запретить сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну. Текст документа опубликован в думской базе данных. Авторами проекта стали депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

Политика О тысячелетнем пути белорусов к независимости заявил Лукашенко В ходе торжественного собрания в честь Дня независимости Белоруссии Александр Лукашенко, президент страны, заявил, что государство шло к этому более тысячи лет.

Автоспорт Шарль Леклер: Ferrari ждёт сложный сезон Шарль Леклер считает, что Ferrari ждёт сложное начало сезона.

Общество Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»). 16

Здоровье ВОЗ усомнилась в эффективности американского препарата от коронавируса Эффективность препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса пока не подтверждена, испытания продолжаются, сообщила в четверг главный научный специалист Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Армия и оружие На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.

Политика Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем. 9

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 1K

Наука На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни. 4

Общество Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма». 208

Авто GAC поделился планами относительно продаж в России Российское представительство компании GAC Motor рассказало о своих планах относительно продаж машин в нашей стране на 2020 год.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж. 14

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 138

Футбол Вратарь «Наполи» получил травму головы и покинул поле на носилках Вратарь "Наполи" Давид Оспина в проходящем в четверг в Бергамо матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу с "Аталантой" получил травму головы.