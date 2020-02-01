Политика

ИзвестияИзвестияВ партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава бюджетного комитета Верховной рады в субботу, 1 февраля.
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В России отреагировали на идею продажи украинской воды в Крым

Lenta.ru08:26

На Украине предложили продавать воду в Крым

КИА02:23

В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым

РИА Новости07:42

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

Известия05:16

Шеремет ответил на предложение Аристова о продаже воды

Вести.Ru07:49

В партии Зеленского захотели заработать на продаже воды в Крым

РЕН ТВ03:59

В Верховной раде предложили зарабатывать на продаже воды в Крым

Life.ru08:23
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Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

REGNUM 07:25
Общество

Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье

На сайте правительства Приморья сообщается, что вывоз граждан России проведут через три автомобильных пункта пропуска.
РБК 00:29
Политика

Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Вести.Ru 07:57
Здоровье

В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки из Китая, у которой обнаружили коронавирус.
РЕН ТВ 03:59
Политика

Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.
Московский Комсомолец 07:33
Наука

«Сильный» искусственный интеллект - наследник человечества. Часть 1

Искусственные нейронные сети относятся ко второму направлению ИИ, поскольку они обучаются на примерах функционально делать то, что делает человек, при этом, не пытаются моделировать человеческие рассуждения.
Научная Россия 29 января в 04:00
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Общество

Еще один отчет в ПФР утвержден – форма СЗВ-ТД

Постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 года № 730п утверждены форма СЗВ-ТД, порядок заполнения и электронный формат.
Бухгалтерия.ру 30 января в 01:00
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 30 января в 09:56
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Футбол

«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
РИА Новости 08:06
Технологии

Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google

Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
ToDay News Ufa вчера в 00:13
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Здоровье

Названы снижающие вероятность образования тромбов продукты

Отмечается, что риск инсульта и воспалительных процессов уменьшает употребление корицы и имбиря.
Профиль 02:56
Происшествия

Беглов прокомментировал обрушение спорткомплекса в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал обрушение крыши в ходе сноса спортивно-концертного комплекса «Петербургский», указав на то, что трагедия подтвердила правильность решения о его закрытии.
Rambler News Service 05:47
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Здоровье

Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука

Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
UfacityNews.ru 30 января в 00:53
Энергетика

США предрекли «газовый армагеддон»

Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.
REGNUM вчера в 18:56
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv вчера в 09:38
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

Газета.Ru 30 января в 11:47
Хоккей

«Сибирь» нанесла минскому «Динамо» четвертое поражение кряду

«Сибирь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ 07:57
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