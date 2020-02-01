Политика
ИзвестияВ партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава бюджетного комитета Верховной рады в субботу, 1 февраля.
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Общество
Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье
На сайте правительства Приморья сообщается, что вывоз граждан России проведут через три автомобильных пункта пропуска.
Политика
Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем
Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Здоровье
В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки из Китая, у которой обнаружили коронавирус.
Политика
Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.
Наука
«Сильный» искусственный интеллект - наследник человечества. Часть 1
Искусственные нейронные сети относятся ко второму направлению ИИ, поскольку они обучаются на примерах функционально делать то, что делает человек, при этом, не пытаются моделировать человеческие рассуждения.
Общество
Еще один отчет в ПФР утвержден – форма СЗВ-ТД
Постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 года № 730п утверждены форма СЗВ-ТД, порядок заполнения и электронный формат.
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Футбол
«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google
Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Здоровье
Названы снижающие вероятность образования тромбов продукты
Отмечается, что риск инсульта и воспалительных процессов уменьшает употребление корицы и имбиря.
Происшествия
Беглов прокомментировал обрушение спорткомплекса в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал обрушение крыши в ходе сноса спортивно-концертного комплекса «Петербургский», указав на то, что трагедия подтвердила правильность решения о его закрытии.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Здоровье
Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука
Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
Энергетика
США предрекли «газовый армагеддон»
Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Здоровье
В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса
В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
Хоккей
«Сибирь» нанесла минскому «Динамо» четвертое поражение кряду
«Сибирь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.