Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
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«Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря», — говорится в сообщении
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vtomske.ruвчера в 22:33

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В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

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В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

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