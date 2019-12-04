Политика
РИА НовостиВ ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
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с чего всё началось
«Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря», — говорится в сообщении.vtomske.ruвчера в 22:33
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Дипломаты до сих пор не получили ответа по невыдаче виз делегации РФ на ГА ООН
Интерфаксвчера в 20:49
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Футбол
Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»
В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм».
Происшествия
В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
Политика
Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам
Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Политика
Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit
Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Футбол
РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
Происшествия
В Иркутской области под грузовиком обрушился мост
В Иркутской области через реку Макаровка обрушился автомобильный мост, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «Байкал 24».
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Здоровье
Потенциал российского рынка аппаратов локальной деструкции опухолей оценили в 1 млрд рублей
Потенциал российского рынка АДЛ к 2026 году оценивается в 1 млрд руб. К разработке прибора для радиочастотной абляции привлечены НПЦ автоматики и приборостроения им. акад. Н. А. Пилюгина, МГМСУ им. А. И. Евдокимова и Самарский медуниверситет.
Происшествия
Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии
"Сообщения о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде", - сообщается на странице правоохранительной структуры в Twitter.
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Общество
В омском детском саду новогоднюю елку прибили к потолку
Многие вспомнили новогодние елки в СТЦ МЕГА, где они также висят под потолком. В целом к идее горожане отнеслись положительно и с юмором.
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Политика
Найден виновный в «оглуплении» украинцев
7 октября в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris для России: появилось первое изображение
Российский рестайлинговый Hyundai Solaris выгодно отличается от китайского аналога Hyundai Verna, вышедшего в продажу в октябре этого года.
Происшествия
В Саратове автобус врезался в столб, 11 человек пострадали
Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности
Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Космос
В США предрекли «начало конца» России как космической державы
С началом полетов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн. долларов за каждое место для американских астронавтов, что будет означать начало конца "российской космической державы".
Гаджеты
IPhone 2020 могут оснастить ультразвуковым сканером отпечатков пальцев
Новый подход к считывателям отпечатков пальцев позволил бы владельцам iPhone нажимать на «большую часть дисплея» для идентификации.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
Кино
Вышел тизер сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина попросил Познера уехать из России
Переодевшийся в Иосифа Сталина актер Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера предателем родины и попросил его уехать из страны.