Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».

с чего всё началось

В Госдуме прокомментировали предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским инициативу о проведении выборов на территории Крыма.

В ГД прокомментировали желание Зеленского провести выборы в Крыму

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