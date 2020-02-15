Политика

Газета.RuГазета.RuВ ГД прокомментировали желание Зеленского провести выборы в Крыму

В Госдуме прокомментировали предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским инициативу о проведении выборов на территории Крыма.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили идею Зеленского провести «выборы в Крыму»

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
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