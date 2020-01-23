Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

с чего всё началось

Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.

В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

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