Политика
РИА НовостиВ ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.
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с чего всё началось
Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.РИА Новостивчера в 19:12
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Политика
Аксенов ответил на планы меджлиса провести «марш на Крым»
Ранее лидер запрещенной в России группировки «Меджлис крымско-татарского народа», экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что 2 мая состоится «марш на Крым».
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Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
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Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Происшествия
Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове
В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Политика
Госдума приняла закон о введении должности зампредседателя Совбеза
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
В Конституции зафиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам
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Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Теннис
Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Губернатор Ростовской области прокомментировал слухи о своей отставке
Глава Ростовской области проводит большую пресс-конференцию. Один из первых вопросов — просьба прокомментировать слухи о своей отставке.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Происшествия
Депутат Рады устроил драку в ресторане в центре Киева
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива подрался в ресторане, расположенном на Крещатике, сообщило 22 января издание Strana.ua.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Общество
Макрон поспорил с израильскими полицейскими
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Макрон жестко разговраивает с полицейскими и указывает им на выход.
Наука
Змей связали с истоками китайской эпидемии короновируса
Сообщения указывают нам на то, что змеи были проданы на местном рынке морепродуктов в Ухане, что повышает вероятность того, что 2019-nCoV, возможно, перескочил от летучих мышей к змеям, а затем к людям в начале этой вспышки коронавируса.
Происшествия
В России госпитализировали пациентов с подозрением на коронавирус
В аэропорту заболевшим стало плохо, двое из них сейчас находятся в инфекционной больнице Санкт-Петербурга, третьего госпитализировали в Москве.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Кино
На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» обнаружили «неправильного» Капитана Америку
Общество
Названы провоцирующие онкологию привычки
Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Политика
Путин выступил за отраслевую систему оплаты труда во всем соцблоке
Президент России Владимир Путин предложил внедрить отраслевую систему оплаты труда во всей социальной сфере.
Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Космос
Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками
Политика
Россия обогнала Украину по уровню коррупции
Россия обогнала Украину по уровню коррупции — она заняла 137 место из 180 в индексе восприятия коррупции Transparency International за 2019 год.