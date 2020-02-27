В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправку о проведении голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля 2020 года. Инициаторами выступили члены парламента, пишет РИА Новости.

В ГД внесли документ о проведении голосования по Конституции 22 апреля

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