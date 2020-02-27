Политика
9111.ruВ ГД внесли документ о проведении голосования по Конституции 22 апреля
В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправку о проведении голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля 2020 года. Инициаторами выступили члены парламента, пишет РИА Новости.
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Политика
Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе
На переговорах с российской делегацией в Анкаре Турция призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Армия и оружие
Су-34 и МиГ-23 отразили удары боевиков в Сирии
Боевики незаконных вооруженных формирований выпустили по истребителю-бомбардировщику Су-34 ВКС РФ и МиГ-23 Сирии ракеты, однако пилотам удалось уйти от ракет, выпустив ложные тепловые ловушки.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Армия и оружие
Минобороны показало, как работают Силы специальных операций
В честь Дня Сил специальных операций (ССО), который отмечается в России 27 февраля, Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы российского спецназа.
Биатлон
Белорусы стали третьими в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Белорусские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в спортивном центре "Раубичи", после дисквалификации норвежцев, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Политика
Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Общество
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам семьи и детей почувствовала себя плохо, а после проведения соответствующих анализов обнаружилось, что у нее коронавирус.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Экономика
ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google
ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Политика
Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля
Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Происшествия
К поиску унесенных в море подростков в Сочи подключились водолазы
Водолазы обследуют устье реки в Сочи, откуда в море смыло двух подростков, передает РИА Новости.
Политика
Проститься с Дмитрием Язовым пришли сотни военных во главе с Шойгу
Страна простилась с последним советским маршалом и последним министром обороны Советского Союза Дмитрием Язовым.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло семи
В Италии погибли семь человек из-за коронавируса COVID-19, всего количество зараженных составляет 283.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Политика
Путин рассказал об отсутствии у него двойников
В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.