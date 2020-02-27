Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, передаёт ТАСС. Этот день будет объявлен выходным.

Финансы Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.

Политика Мамиашвили и Тедеев награждены орденом Александра Невского Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев награждены орденом Александра Невского, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Футбол Матч Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесён Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахтом», который должен был состояться сегодня, 27 февраля, перенесен.К решению перенести матч пришли из-за штормового предупреждения.

Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

Культура Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

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Здоровье «Коронавирус сдержать уже невозможно: готовиться всем» О пользе закрытия школ ученые, как, говорится, спорят — пока не достаточно данных о том, как детские организмы справляются с COVID-19, китайской статистике особого доверия нет.

Политика ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.

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