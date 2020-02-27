Политика

RT на русскомRT на русскомКомитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, передаёт ТАСС. Этот день будет объявлен выходным.
Читать в источнике
Комментировать108

Подробнее о событии

За нарушения при общероссийском голосовании будут наказывать

Коммерсантъ10:52

Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

РИА Новости05:32

Комитет Госдумы одобрил дату проведения голосования по Конституции

РБК07:16

Комитет ГД поддержал поправки о проведении голосования по Конституции

Российская газета05:35

Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля

RT на русском11:27

Комитет Думы одобрил проведение всероссийского голосования по Конституции 22 апреля

ТАСС05:26

В Думу внесли поправку о всенародном голосовании по Конституции 22 апреля

Интерфакс01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Финансы

Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию

Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.
РБК 03:38
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Политика

Мамиашвили и Тедеев награждены орденом Александра Невского

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев награждены орденом Александра Невского, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:50
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Общество

Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
RT на русском 12:26
Футбол

Матч Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесён

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахтом», который должен был состояться сегодня, 27 февраля, перенесен.К решению перенести матч пришли из-за штормового предупреждения.
Soccer.ru 09:55
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
РБК 11:04
Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Культура

Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев

Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Lenta.ru 10:01
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

RT на русском 10:18
Финансы

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся выше 73 рублей первый раз с сентября прошлого года.
iReactor 11:21
Армия и оружие

Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
News.ru вчера в 11:07
Футбол

Супруга Семака подарила мужу веганскую дублёнку

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» рассказала о подарках мужу на день рождения.
Чемпионат 08:58
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Происшествия

Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:28
Футбол

Команда на подъем

Амбиции московских команд не соответствуют тем местам, которые они занимают в таблице.
Российская газета 06:47
Шоу-бизнес

Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания

Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Блокнот.ру 10:35
Здоровье

«Коронавирус сдержать уже невозможно: готовиться всем»

О пользе закрытия школ ученые, как, говорится, спорят — пока не достаточно данных о том, как детские организмы справляются с COVID-19, китайской статистике особого доверия нет.
Московский Комсомолец 05:33
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM 09:41
Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Городовой 01:05
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY 06:11
Политика

ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом

Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.
Красная весна 12:21
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости вчера в 09:45
Музыка

Александр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020»

BFM.ru 07:11
Биатлон

Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
RT на русском 07:02
Происшествия

Песков прокомментировал нападение на чеченского блогера

В Кремле не считают нападение в Польше на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова важным событием для российской повестки и не связывают подобные нападения с тем, что их жертвами становятся критики действий главы Чечни Рамзана Кадырова.
Интерфакс 04:57
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
РИА Новости 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное