Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
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Размер штрафа за призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий РФ может составить 500 тысяч рублей

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