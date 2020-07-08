Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в среду сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности.

с чего всё началось

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности. Нарушителю будет грозить наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Здоровье На Украине заявили, что могут стать эпицентром COVID-19 Реальное число инфицированных коронавирусом на Украине может достигать 150 тысяч, что может наградить страну статусом эпицентра заболеваемости в Европе.

Гаджеты Слухи: AMD анонсирует продвинутые Threadripper PRO уже через неделю Оба источника не могут проститься с навязчивой идеей о существовании специального набора логики AMD WRX80, а также появлении процессоров Ryzen Threadripper с поддержкой восьмиканальной памяти.

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 197

Автоспорт Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.

Политика Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung. 64

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,1K

Происшествия Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. 248

Здоровье Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.

Общество Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля. 2,3K

Политика Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.

Происшествия Дело об избиении историка Назарова направили в суд Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.