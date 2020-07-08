Политика

Газета.RuГазета.RuВ УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности. Нарушителю будет грозить наказание в виде лишения свободы до десяти лет.
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с чего всё началось

Отчуждение территорий России приравняют к экстремизму

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в среду сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности.
ТАСС03:11

Подробнее о событии

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

RT на русском03:39

В Госдуму сегодня будет внесен первый пакет законопроектов, которые необходимы для реализации поправки к Конституции

Эхо Москвы03:31

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Газета.Ru03:20

В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности

РИА Новости03:30

В Думе предложили сроки за нарушение территориальной целостности страны

РБК03:11

Отчуждение территорий России приравняют к экстремизму

ТАСС03:11

В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России

Известия03:07
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Общество

В Москве задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов

Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова.
Диалог вчера в 08:53
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Здоровье

Введены ограничения на работу поликлиник в Мурманске и Североморске

Введены ограничения на оказание плановой медицинской помощи взрослому населению в поликлиниках Мурманска и Североморска.
Би-порт 01:40
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Здоровье

На Украине заявили, что могут стать эпицентром COVID-19

Реальное число инфицированных коронавирусом на Украине может достигать 150 тысяч, что может наградить страну статусом эпицентра заболеваемости в Европе.
Rusvesna.su 00:51
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Гаджеты

Слухи: AMD анонсирует продвинутые Threadripper PRO уже через неделю

Оба источника не могут проститься с навязчивой идеей о существовании специального набора логики AMD WRX80, а также появлении процессоров Ryzen Threadripper с поддержкой восьмиканальной памяти.
3DNews 03:24
Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Автоспорт

Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма

В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
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Политика

Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию

Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
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Происшествия

Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» скончалась спустя 11 лет

Pravda.Ru 06 июля в 10:33
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,1K
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
59
Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
248
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев отдыхает на Чёрном море в компании Алекса Малиновского

Оказалось, что певец отдыхает на Чёрном море не один, а в компании Алекса Малиновского, что видно в Instagram-аккаунте Сергея.
HotGeo 02:39
11
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
31
Здоровье

Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ

Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.
РЕН ТВ вчера в 21:16
Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
11
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
618
Общество

Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей

Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 05 июля в 04:12
2,3K
Политика

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Происшествия

Дело об избиении историка Назарова направили в суд

Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM 06 июля в 08:30
97
Политика

МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов.
Ридус 03:41
11
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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