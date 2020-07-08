В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. Документ был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы 8 июля.

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

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