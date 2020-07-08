Политика

RT на русскомRT на русскомВ ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. Документ был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы 8 июля.
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Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект по реализации положений Конституции о защите территориальной целостности

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В ГД предложили сажать на 10 лет за нарушение территориальной целостности

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Проект о признании отчуждения территорий экстремизмом могут рассмотреть 14 июля

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В Госдуме назвали дату внесения законопроекта о территориальной целостности

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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
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АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross

Напомним, в апреле дебютировала эксклюзивная версия Xray Cross с шильдиком Instinct. В 2019 году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей #Club.
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Алексей Венедиктов назвал имя возможного преемника Владимира Путина

Алексей Венедиктов в ходе интервью для Дмитрия Гордона назвал имя возможного преемника Владимира Путина.
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Интерфакс вчера в 04:59
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Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
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Певица Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме

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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 6 июля выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 03:35
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Происшествия

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова

Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 02:57
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Общество

Устройства для отпугивания птиц сняли с памятника Ленину в Магадане

Известия 01:39
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Происшествия

Глава липецкого дорожного агентства покинул пост на фоне дела о взятке

Александру Павленко и Андрею Яицкому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.
Агентство Бизнес Информации 04:04
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Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
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Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
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Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Футбол

Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на результат матча против "Ювентуса".
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Футбол

Игрок «Рубина» Абильдгор: «Такая жара – не то, к чему я привык»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал о том, как переносит казанскую жару и о том, в чем сильные стороны ближайшего соперника.
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Кино

Продюсером нового фильма о Джоне Константине станет Джей Джей Абрамс

Warner Bros собирается начать работу над новой полнометражной экранизацией комиксов о Джоне Константине.
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Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
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Кино

Шарлиз Терон расстроило решение режиссёра приквела «Безумного Макса»

Лос-Анджелес, США, 8 июля 2020, 09:56 — REGNUM Шарлиз Терон призналась: её расстроил тот факт, что она не сможет вернуться к роли императрицы Фуриосы в приквеле «Безумного Макса».
REGNUM 02:56
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Политика

Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны

Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

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