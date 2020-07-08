Политика
RT на русскомВ ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. Документ был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы 8 июля.
Читать в источнике
Оценить814
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Авто
АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross
Напомним, в апреле дебютировала эксклюзивная версия Xray Cross с шильдиком Instinct. В 2019 году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей #Club.
Российская газета 03:00
Политика
Алексей Венедиктов назвал имя возможного преемника Владимира Путина
Алексей Венедиктов в ходе интервью для Дмитрия Гордона назвал имя возможного преемника Владимира Путина.
Дни24 04:39
Политика
ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Интерфакс вчера в 04:59
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Футбол
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
Газета.Ru 04:29
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме
Дакота обвинила Приходько в том, что она ещё в те времена выступала за фашизм и они всё время "воевали и дрались".
Discover24 03:38
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 6 июля выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 03:35
Происшествия
Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова
Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 02:57
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
Глава липецкого дорожного агентства покинул пост на фоне дела о взятке
Александру Павленко и Андрею Яицкому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.
Агентство Бизнес Информации 04:04
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Футбол
Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на результат матча против "Ювентуса".
Pravda.Ru 02:31
Футбол
Игрок «Рубина» Абильдгор: «Такая жара – не то, к чему я привык»
Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал о том, как переносит казанскую жару и о том, в чем сильные стороны ближайшего соперника.
Kazanfirst.ru 05:06
Кино
Продюсером нового фильма о Джоне Константине станет Джей Джей Абрамс
Warner Bros собирается начать работу над новой полнометражной экранизацией комиксов о Джоне Константине.
Live24 04:53
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Кино
Шарлиз Терон расстроило решение режиссёра приквела «Безумного Макса»
Лос-Анджелес, США, 8 июля 2020, 09:56 — REGNUM Шарлиз Терон призналась: её расстроил тот факт, что она не сможет вернуться к роли императрицы Фуриосы в приквеле «Безумного Макса».
REGNUM 02:56
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM 06 июля в 08:30
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны
Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26