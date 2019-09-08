Общество
Газета.RuГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Точные сроки нововведения начальник Госавтоинспекции не назвал. Российские автомобилисты смогут предъявлять водительские права с экрана смартфона. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.
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с чего всё началось
Какие нововведения в Правилах дорожного движения (ПДД) стоит ожидать водителям, что изменится при сдаче на права, как можно будет опротестовать результаты экзамена и стоит ли ждать внедрения электронных водительских удостоверений, рассказал в интервью ТАСС глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.ТАСС02:00
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РИА Новости 09:51
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
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Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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Газета.Ru 28 сентября в 11:45
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Путин утвердил повышение акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.
Вести Подмосковья 03:40
Политика
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В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
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Политика
США ввели санкции против граждан и компаний России
В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.
Газета.Ru 10:25
Общество
Полиция Урала проверила размещенные в соцсети откровенные фото тренера
Уральская полиция не нашла подтверждения фактов жестокого обращения с дочерью тренера Екатерины Конопенко, уволенной из детско-юношеского центра в Магнитогорске за размещенные в соцсети фотографии.
Радио Маяк 10:23
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Молодая жена Гордона рассказала про нападки из-за национальности
Газета.Ru вчера в 17:20
Экономика
«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении
Долговая нагрузка превышает шесть показателей EBITDA, поэтому компания была вынуждена продать 49% в Эльгинском проекте Газпромбанку в 2016 году.
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Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Здоровье
Врачи назвали признаки микроинсульта
Онемение конечностей после сна и двоение в глазах, по словам врачей, являются основными признаками микроинсульта, передает Газета.ru со ссылкой на NationNews.
Sputnik Южная Осетия 08:39
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 28 сентября в 06:49
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Политика
Der Spiegel: Зеленский оскорбил правительство Германии
Напомним, ранее представители Демпартии США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за опубликованной стенограммы его переговоров с Владимиром Зеленским, который жаловался американскому лидеру на Германию и Францию, которые, по его словам, не соблюдают санкционный режим против России и практически не делают ничего из того, что «должны делать для Украины».
Евразия Daily вчера в 03:15
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Валуев пожелал бойцу Федору Емельяненко мудрости
Валуев пожелал спортсмену «мудрости решений и здоровья».
Невские Новости вчера в 11:45
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Политика
Украинская авиакомпания прекратила прямые рейсы в Казахстан
Украинская авиакомпания МАУ сообщила, что прекращает регулярные рейсы в Казахстан из-за убытков, которые растут в связи с необходимостью облетать Россию.
РЕН ТВ 09:21
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
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Экономика
«Магнит» запустил в Краснодаре собственное кондитерское производство
Как заявил присутствовавший на открытии министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, это одно из крупнейших кондитерских производств в стране.
Коммерсантъ Краснодар 09:20