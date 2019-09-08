Общество
РБКВ ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.
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с чего всё началось
Какие нововведения в Правилах дорожного движения (ПДД) стоит ожидать водителям, что изменится при сдаче на права, как можно будет опротестовать результаты экзамена и стоит ли ждать внедрения электронных водительских удостоверений, рассказал в интервью ТАСС глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.ТАСС02:00
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