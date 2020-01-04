Общество

Тарантас НьюсТарантас НьюсВ ГИБДД намерены увеличить число вопросов в экзамене на права

В беседе с изданием РИА Новости заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил о том, что число вопросов теоретического экзамена для получения водительских прав может значительно возрасти.
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В этом году из экзамена по вождению в ГИБДД уберут «площадку»

Евразия Daily07:39

В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в системе оценки экзамена на права

RT на русскомвчера в 05:20

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Lenta.ru04:50

ГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права

Российская газета04:06

Система оценки экзамена на права может измениться

News.ruвчера в 08:16

В экзамене на права станет больше вопросов

URA.Ru05:53

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

РИА Новости02 января в 04:12
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Армия и оружие

Иранский генерал Сулеймани убит в результате авиаудара США по Багдаду

По данным ряда СМИ, 62-летний военачальник погиб в результате ракетного обстрела территории близ международного аэропорта в Багдаде.
Mil.Press Военное 02 января в 23:20
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Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о съемках «Вторжения»

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Медведев и Хачанов принесли России победу над Италией на ATP Cup

РБК вчера в 10:27
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В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии

Российская газета 05:24
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Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
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Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета вчера в 09:22
Армия и оружие

Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

Вести.Ru вчера в 17:34
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Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Lenta.ru 07:17
Энергетика

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Коммерсантъ 07:40
Армия и оружие

ПЗРК «Верба» сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты

Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.
Российская газета 05:22
Кино

«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января

ФАН 01 января в 10:27
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились в 5:59 1 января) стал Первый канал.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Lenta.ru 08:49
Хоккей

Россия поспорит со Швецией за выход в финал молодежного ЧМ по хоккею

В субботу 4 января сборная России проведет полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею.
Российская газета вчера в 15:29
Политика

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 07:22
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Шоу-бизнес

Волочкова показала, как загорает топлес в Таиланде

Балерина порадовала подписчиков пикантным видео Российская балерина Анастасия Волочкова показала, как загорает топлесс на Тайском Пхукете.
SM News 01:15
Происшествия

Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург

Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".
РИА Новости 07:49
Политика

Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»

BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Эхо Москвы вчера в 17:09
Политика

Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
РИА Новости 04:39
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

На Европейской территории России 6 января ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но положительная аномалия все равно сохранится.
РИА Новости 08:27
Общество

WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона

Собеседники WSJ рассказали, что побег готовился в течение нескольких месяцев, а непосредственное участие в нем принял бывший американский «зеленый берет» Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, которая специализируется на вопросах безопасности.
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Экономика

С 1 января изменились правила расчета зарплаты

Заработная плата сотрудника не может быть меньше МРОТ.
Pravda.Ru вчера в 09:19
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
РИА Новости 03:07
Кино

Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Сюжет новой картины о Гарри Поттере может быть основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.
Тюменская линия 02 января в 06:02
Общество

А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — А1 — приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
Ведомости 06:56
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве

RT на русском 05:20
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