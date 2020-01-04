Общество
Тарантас НьюсВ ГИБДД намерены увеличить число вопросов в экзамене на права
В беседе с изданием РИА Новости заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил о том, что число вопросов теоретического экзамена для получения водительских прав может значительно возрасти.
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В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в системе оценки экзамена на права
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Армия и оружие
Иранский генерал Сулеймани убит в результате авиаудара США по Багдаду
По данным ряда СМИ, 62-летний военачальник погиб в результате ракетного обстрела территории близ международного аэропорта в Багдаде.
Кино
Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о съемках «Вторжения»
Происшествия
В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Армия и оружие
ПЗРК «Верба» сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты
Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились в 5:59 1 января) стал Первый канал.
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Хоккей
Россия поспорит со Швецией за выход в финал молодежного ЧМ по хоккею
В субботу 4 января сборная России проведет полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею.
Политика
Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Волочкова показала, как загорает топлес в Таиланде
Балерина порадовала подписчиков пикантным видео Российская балерина Анастасия Волочкова показала, как загорает топлесс на Тайском Пхукете.
Происшествия
Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург
Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".
Политика
Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»
BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Политика
Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
На Европейской территории России 6 января ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но положительная аномалия все равно сохранится.
Общество
WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона
Собеседники WSJ рассказали, что побег готовился в течение нескольких месяцев, а непосредственное участие в нем принял бывший американский «зеленый берет» Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, которая специализируется на вопросах безопасности.
Экономика
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Заработная плата сотрудника не может быть меньше МРОТ.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Кино
Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Сюжет новой картины о Гарри Поттере может быть основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.
Общество
А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — А1 — приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
Общество